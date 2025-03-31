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Агент Лесового высказался о будущем футболиста

вчера, 15:17

Эндри Мучмата, агент нападающего «Динамо» Даниила Лесового, дал комментарий относительно будущего игрока. На данный момент футболист в рамках аренды выступает за кипрский АЕЛ.

Вернется ли Лесовой в «Динамо»? Еще не решено. Мы ждем лета и разговора с клубом.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 18:21, ред.
Залечив травму, Лесовой выглядел в Динамо крайне неубедительно.
Затем аренда в Хайфу, и тоже не потянул. Ну, допустим, ему не повезло, были там неблагоприятные клубные обстоятельства;
Но после Израиля- аренда в АЭЛ.

Начал там хорошо, даже забивал, однако продлилось это всего 4-5 туров, и на этом всё. С сентября сыграл более 20 матчей в чемпе Кипра, в которых забил единственный гол, ассистов практически нет.
Для полузащитника атакующего плана всего этого мягко говоря маловато.

Таким образом, в моменте Лес- заурядный игрок заурядной команды в заурядном чемпионате, и не перспектив не имеет.
АЭЛ не вошёл даже в первую шестёрку, и в розыгрыше подиума и мест в ЕК участия не примет, поборется за выживание в кипрской вышке.

Очевидно, после окончвания текущего сезона его ждёт очередная годичная аренда куда-либо и уход из Динамо летом 26 года свободным агентом..
Ев17
Ев17
вчера в 17:47
Ну точно не хуже Чавесов-Гомесов и подобных
112910415
112910415
вчера в 16:08
ну, лето покажет
72xqghanbj2d
72xqghanbj2d
вчера в 15:47
Вряд ли он нужен сейчас Динамо.
jwx25c3mm3g3
jwx25c3mm3g3
вчера в 15:30
С его фамилией в Ноттингем Форест двигать надо
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:19
Ну думаю это не только агенту решать
Гость
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