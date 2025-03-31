Агент Лесового высказался о будущем футболиста

Эндри Мучмата, агент нападающего «Динамо» Даниила Лесового, дал комментарий относительно будущего игрока. На данный момент футболист в рамках аренды выступает за кипрский АЕЛ.
Вернется ли Лесовой в «Динамо»? Еще не решено. Мы ждем лета и разговора с клубом.
Затем аренда в Хайфу, и тоже не потянул. Ну, допустим, ему не повезло, были там неблагоприятные клубные обстоятельства;
Но после Израиля- аренда в АЭЛ.
Начал там хорошо, даже забивал, однако продлилось это всего 4-5 туров, и на этом всё. С сентября сыграл более 20 матчей в чемпе Кипра, в которых забил единственный гол, ассистов практически нет.
Для полузащитника атакующего плана всего этого мягко говоря маловато.
Таким образом, в моменте Лес- заурядный игрок заурядной команды в заурядном чемпионате, и не перспектив не имеет.
АЭЛ не вошёл даже в первую шестёрку, и в розыгрыше подиума и мест в ЕК участия не примет, поборется за выживание в кипрской вышке.
Очевидно, после окончвания текущего сезона его ждёт очередная годичная аренда куда-либо и уход из Динамо летом 26 года свободным агентом..
Затем аренда в Хайфу, и тоже не потянул. Ну, допустим, ему не повезло, были там неблагоприятные клубные обстоятельства;
Но после Израиля- аренда в АЭЛ.
Начал там хорошо, даже забивал, однако продлилось это всего 4-5 туров, и на этом всё. С сентября сыграл более 20 матчей в чемпе Кипра, в которых забил единственный гол, ассистов практически нет.
Для полузащитника атакующего плана всего этого мягко говоря маловато.
Таким образом, в моменте Лес- заурядный игрок заурядной команды в заурядном чемпионате, и не перспектив не имеет.
АЭЛ не вошёл даже в первую шестёрку, и в розыгрыше подиума и мест в ЕК участия не примет, поборется за выживание в кипрской вышке.
Очевидно, после окончвания текущего сезона его ждёт очередная годичная аренда куда-либо и уход из Динамо летом 26 года свободным агентом..