Агент Лесового высказался о будущем футболиста

Эндри Мучмата, агент нападающего «Динамо» , дал комментарий относительно будущего игрока. На данный момент футболист в рамках аренды выступает за кипрский АЕЛ .

Вернется ли Лесовой в «Динамо»? Еще не решено. Мы ждем лета и разговора с клубом.