«Крылья Советов» собираются продлить аренду двух футболистов у «Спартака»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» сообщил источнику, что самарский клуб ведёт переговоры со «Спартаком» о продлении аренды нападающих и .

Хотим продлить аренду Зиньковского. Уже общались со «Спартаком». Но пока говорить рано. Мы и Дмитриева хотим продлить. Станкович не особо рассчитывает на Зиньковского? Это для нас плюс. Пока не могу гарантировать, что Антон останется у нас. Пока всё в стадии переговоров. Речь об аренде, а не о полноценном трансфере? Да. Он слишком дорогой футболист для нас. Поэтому только аренда.