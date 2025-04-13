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«Крылья Советов» собираются продлить аренду двух футболистов у «Спартака»

вчера, 22:24

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов сообщил источнику, что самарский клуб ведёт переговоры со «Спартаком» о продлении аренды нападающих Антона Зиньковского и Игоря Дмитриева.

Хотим продлить аренду Зиньковского. Уже общались со «Спартаком». Но пока говорить рано. Мы и Дмитриева хотим продлить. Станкович не особо рассчитывает на Зиньковского? Это для нас плюс. Пока не могу гарантировать, что Антон останется у нас. Пока всё в стадии переговоров. Речь об аренде, а не о полноценном трансфере? Да. Он слишком дорогой футболист для нас. Поэтому только аренда.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Да я всё позавчера понял что дело не в игроках, а в атмосфере паров бензина из бензоколонки, редкий футболист там не скатится до уровня Хлусевича, очень твёрдый характер нужен и система убеждений стойкая чтобы игровые качества и уровень сохранить, а не променять на красивые тачки и почивания на лаврах предшественников
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:43
из спартаковских, игравшие за Терек, хороши были Мартин Йиранек, Андрей Семенов, Артем Тимофеев и Олег Иванов.
Зорин отличился только в одном матче против Химок, гол + автогол.
)))
Bad Listener
Bad Listener ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:30
Зорин не знаю, честно говоря нет цельного впечатления от него, как и от всех паспортов в Спартаке, ну то есть если цельное впечатление есть то оно как от Хлусевича - крайне негативное)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:28
а Зорин? ))
drug01
drug01
вчера в 22:52
Надо помочь Крыльям!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:39
Зеньковского забирайте так, больше не хотим о нём ничего слышать, и второй тоже в целом пока не интересует
Гость
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