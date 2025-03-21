«Локомотив» не планирует выкупать Севикяна у «Ференцвароша»

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вчера, 14:40

«Локомотив» принял решение не выкупать полузащитника сборной Армении у «Ференцвароша». В связи с этим, 23-летний футболист летом вернётся в Венгрию.

Руководство «Ференцвароша» не рассчитывает на Севикяна в следующем сезоне и готово рассмотреть предложения о его продаже.