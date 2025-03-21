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«Локомотив» не планирует выкупать Севикяна у «Ференцвароша»

вчера, 14:40

«Локомотив» принял решение не выкупать полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна у «Ференцвароша». В связи с этим, 23-летний футболист летом вернётся в Венгрию.

Руководство «Ференцвароша» не рассчитывает на Севикяна в следующем сезоне и готово рассмотреть предложения о его продаже.

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Все комментарии
v4yb3qq72ayg
v4yb3qq72ayg
вчера в 15:05
Если уж Ференцварошу он не нужен, то и Локомотиву не подойдет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04
Это только прерогатива руководства клуба и тренерского штаба .
протон
протон
вчера в 14:45
Ну и правильно. Игрок он техничный, но дохлый и совершенно не командный. Ни в какую схему не вписывается. А решить ситуацию в одинаре, как иногда у него получалось в Нижнем, в паровозах он не может. К чему на такого деньги тратить?
Видимо зря он из НН в своё время уехал. Не может закрепиться.
Но для команды второй 8ки в РФ или 4+ в Венгрии вполне пойдет.
Гость
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