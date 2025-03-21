«Локомотив» не планирует выкупать Севикяна у «Ференцвароша»

«Локомотив» принял решение не выкупать полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна у «Ференцвароша». В связи с этим, 23-летний футболист летом вернётся в Венгрию.
Руководство «Ференцвароша» не рассчитывает на Севикяна в следующем сезоне и готово рассмотреть предложения о его продаже.
Видимо зря он из НН в своё время уехал. Не может закрепиться.
Но для команды второй 8ки в РФ или 4+ в Венгрии вполне пойдет.
Видимо зря он из НН в своё время уехал. Не может закрепиться.
Но для команды второй 8ки в РФ или 4+ в Венгрии вполне пойдет.