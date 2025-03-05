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В «Пари НН» сообщили, есть ли у Кокшарова запрет на матч с «Краснодаром»

сегодня, 12:53
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар07.03.2025 в 18:00 Не начался

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал источнику о том, сможет ли нападающий Александр Кокшаров принять участие в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Игра пройдёт 7 марта. футболист выступает за нижегородский клуб на правах аренды из «Краснодара».

Крепостное право отменили в 1861 году. У нас хорошие отношения с «Краснодаром». Клуб заинтересован, чтобы их футболисты играли, а не сидели. Никаких договорённостей нет — Кокшаров может принять участие в матче, если тренерский штаб ему доверит.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:19
Хрень прогнал про крепостное право!А запретить то могли
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:02
Г. Удальцов , вы бы ещё раз юридические документы проверили , ну так на всякий случай . А то слова , словами и исторический экскурс в 1861 год это конечно здорово . Вот только бы потом , какая ни будь закорючка , на какой ни будь бумажке случайно не обнаружилась...)))
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