В «Пари НН» сообщили, есть ли у Кокшарова запрет на матч с «Краснодаром»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал источнику о том, сможет ли нападающий Александр Кокшаров принять участие в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Игра пройдёт 7 марта. футболист выступает за нижегородский клуб на правах аренды из «Краснодара».
Крепостное право отменили в 1861 году. У нас хорошие отношения с «Краснодаром». Клуб заинтересован, чтобы их футболисты играли, а не сидели. Никаких договорённостей нет — Кокшаров может принять участие в матче, если тренерский штаб ему доверит.