В «Пари НН» сообщили, есть ли у Кокшарова запрет на матч с «Краснодаром»

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сегодня, 12:53

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал источнику о том, сможет ли нападающий принять участие в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Игра пройдёт 7 марта. футболист выступает за нижегородский клуб на правах аренды из «Краснодара».