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Тикнизян: «Цель игроков „Локомотива“ — стараться победить в каждом матче»

вчера, 10:21

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, какие цели ставят перед собой игроки «железнодорожников».

Какие цели у «Локомотива» до конца сезона? Цель футболистов «Локомотива» – это выходить на каждый матч и стараться одерживать победу. Давайте двигаться от игры к игре, а не говорить о завоевании медалей в РПЛ или победе в Кубке России. Нам сейчас не нужно никаких лозунгов.

Напомним, в РПЛ после двадцати четырёх туров «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице. 30 апреля «красно-зелёные» сыграют в полуфинале Пути регионов Кубка России против «Ростова».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:21, ред.
Так говорят когда не собираются за титул бороться, нас пресс-служба Спартака уже научила, мы тоже растём развиваемся эти хитросплетения фраз распознавать учимся, надо дальше чо то думать чтобы народу мозги дурить. Это мы уже в курсе что просто вода
x5jjvs8n6363
x5jjvs8n6363
вчера в 10:23
Такая цель не только в Локомотиве, в других клубах также
Гость
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