Тикнизян: «Цель игроков „Локомотива“ — стараться победить в каждом матче»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении рассказал, какие цели ставят перед собой игроки «железнодорожников».

Какие цели у «Локомотива» до конца сезона? Цель футболистов «Локомотива» – это выходить на каждый матч и стараться одерживать победу. Давайте двигаться от игры к игре, а не говорить о завоевании медалей в РПЛ или победе в Кубке России. Нам сейчас не нужно никаких лозунгов.