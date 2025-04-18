Тикнизян: «Цель игроков „Локомотива“ — стараться победить в каждом матче»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, какие цели ставят перед собой игроки «железнодорожников».
Какие цели у «Локомотива» до конца сезона? Цель футболистов «Локомотива» – это выходить на каждый матч и стараться одерживать победу. Давайте двигаться от игры к игре, а не говорить о завоевании медалей в РПЛ или победе в Кубке России. Нам сейчас не нужно никаких лозунгов.
Напомним, в РПЛ после двадцати четырёх туров «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице. 30 апреля «красно-зелёные» сыграют в полуфинале Пути регионов Кубка России против «Ростова».