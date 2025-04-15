Малафеев: «У „Зенита“ есть всё, чтобы стать чемпионом»

Бывший вратарь «Зенита» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ .

Я всегда говорил: чемпионом становится тот, кто может играть стабильно, особенно под давлением. И матч с «Краснодаром» как раз показал, что у «Зенита» есть и класс, и настрой, и опыт, чтобы дожать. Психологически это была ключевая игра. Победить «Краснодар» так уверенно — это заявка. Да, сезон еще не закончен, все может случиться, но у «Зенита» есть все, чтобы стать чемпионом. Главное — не сбавлять обороты. А вера — она, конечно, есть. Как без нее?