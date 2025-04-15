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Малафеев: «У „Зенита“ есть всё, чтобы стать чемпионом»

вчера, 13:32

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Я всегда говорил: чемпионом становится тот, кто может играть стабильно, особенно под давлением. И матч с «Краснодаром» как раз показал, что у «Зенита» есть и класс, и настрой, и опыт, чтобы дожать. Психологически это была ключевая игра. Победить «Краснодар» так уверенно — это заявка. Да, сезон еще не закончен, все может случиться, но у «Зенита» есть все, чтобы стать чемпионом. Главное — не сбавлять обороты. А вера — она, конечно, есть. Как без нее?

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:20
Чемпионство Зенита в руках самого Зенита. И только от самого Зенита зависит - быть чемпионом или нет.
4RT
4RT
вчера в 14:32
Какие мудрые слова! А до этого они крошки с кремлевского стола клевали
Гость
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