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Футболист «Локомотива» извинился за свои слова об игровом времени

вчера, 15:58

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал источнику свои слова об игровом времени.

После игры против «Ахмата» я сказал эмоциональные вещи журналистам. Говорил о том, о чём не должен был. Утром, на холодную голову, понял, что наговорил лишнего — приношу свои извинения команде и тренерскому штабу. Моё время на поле — это решение тренерского штаба. Я буду продолжать работать, стараться на максимум.

Добавлю, что знаю Михаила Галактионова и его штаб довольно давно, вместе прошли многое в сборных страны разных возрастов, «Пари НН». Благодаря ему у меня произошёл серьёзный прогресс в игре, за что всегда буду благодарен. Уважал и всегда буду его и тренерский штаб уважать.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 22:24
Прошу для Тимура поставить в эфир песню Михаила Круга "Что ж ты фраер сдал назад".
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ nv9243aucabn (раскрыть)
вчера в 21:01
Вы правы, но только отчасти. Необходимо понять футболиста, его психологическое состояние в ситуации, когда тренер маринует его до последнего, выпуская лишь на замену. А он чувствует и знает, что не хуже других, что может принести пользу, помочь команде. Это касается не только Сулейманова, но и других ребят, которые просиживают штаны на скамейке, но боятся высказать тренеру свою неудовлетворённость игровым временем.
nv9243aucabn
nv9243aucabn
вчера в 17:59
Признать свою ошибку,это не слабость,а порядочность человека.
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:17
Спасибо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:09
За одну ночь, агент, в онлайне, поправил мозги
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:57
Конечно надо в первую очередь думать что говоришь
протон
протон
вчера в 16:34
Тимуру давали шансы с первых минут. Мягко говоря не убедил. Да и на сборах проиграл конкуренцию новичку команды, тоже далеко не блестящему форварду Воробьеву. Как по мне, обоим не место в Локомотиве. Это уровень второй восьмерки РПЛ в лучшем случае.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:32
- Лида толстая.
- Извинись перед Лидой.
- Лида не толстая. Лида не толстая. Лида не толстая??? Ну, извините.
112910415
112910415
вчера в 16:26
надавали по шее ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:19
Гонор есть, но только играет не он.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:11
Просто получил хорошую взбучку, вот и включил заднюю...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:06
Здравствуйте. Последние два предложения комментария провокационны, в частности утверждение о том, что пользователь не умеет признавать свои ошибки.
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