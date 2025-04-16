Футболист «Локомотива» извинился за свои слова об игровом времени

Нападающий «Локомотива» прокомментировал источнику свои слова об игровом времени.

После игры против «Ахмата» я сказал эмоциональные вещи журналистам. Говорил о том, о чём не должен был. Утром, на холодную голову, понял, что наговорил лишнего — приношу свои извинения команде и тренерскому штабу. Моё время на поле — это решение тренерского штаба. Я буду продолжать работать, стараться на максимум.

Добавлю, что знаю Михаила Галактионова и его штаб довольно давно, вместе прошли многое в сборных страны разных возрастов, «Пари НН». Благодаря ему у меня произошёл серьёзный прогресс в игре, за что всегда буду благодарен. Уважал и всегда буду его и тренерский штаб уважать.