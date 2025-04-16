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Семак рассказал о приоритете «Зенита» в нынешнем сезоне

16 апреля 2025, 17:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Ростовом» в Кубке России высказался о приоритетах клуба в нынешнем сезоне.

Мне кажется, любая команда, которая борется за возможность выиграть чемпионат России, всегда будет ставить в приоритет чемпионат России. Для команд, у которых нет возможности победить, Кубок — это приоритет. «Ростов» — не исключение. Это команда, которой сложно будет существенно изменить положение в таблице чемпионата, а в Кубке есть возможность побороться. Это будет важный матч для них. Для нас ничего не изменилось: мы так же хотим играть и побеждать. Посмотрим, насколько получится. Посмотрим, как будет складываться игра, но, думаю, постараемся максимально использовать то количество замен, которое у нас есть.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 апреля в 08:41
всё будет хорошо
или же плохо
протон
протон
16 апреля в 18:49
Как играют Реал, Бавария, у которых бывает и по три недели в трёхдневном цикле, бывает в этом цикле ряд выездных встреч подряд. У наших одна неделя в таком режиме и всё, не успевают восстановится
ZenCh1
ZenCh1
16 апреля в 18:30
Пора что то менять в Зените...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 18:16
Кубок тоже хорошая вещь, но разрываться смысла нет...
Шуnя771
Шуnя771
16 апреля в 18:16
Хороший нос чует кулак издалека!
Сегодня Ростов на классе передернет самую дорогостоящую арену....)
Futurista
Futurista
16 апреля в 18:10
Семаку привезли грузовик свежей соломы)...
Bad Listener
Bad Listener
16 апреля в 18:03, ред.
О, ничего себе, Семак уже соскакивает с Кубка, вот что значит когда угроза увольнения миновала, глядишь и в РПЛ проиграют всё таки
Гость
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