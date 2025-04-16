Семак рассказал о приоритете «Зенита» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Зенита» перед матчем с «Ростовом» в Кубке России высказался о приоритетах клуба в нынешнем сезоне.

Мне кажется, любая команда, которая борется за возможность выиграть чемпионат России, всегда будет ставить в приоритет чемпионат России. Для команд, у которых нет возможности победить, Кубок — это приоритет. «Ростов» — не исключение. Это команда, которой сложно будет существенно изменить положение в таблице чемпионата, а в Кубке есть возможность побороться. Это будет важный матч для них. Для нас ничего не изменилось: мы так же хотим играть и побеждать. Посмотрим, насколько получится. Посмотрим, как будет складываться игра, но, думаю, постараемся максимально использовать то количество замен, которое у нас есть.