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Луис Энрике: «Есть уверенность в том, что мы можем стать чемпионами РПЛ»

вчера, 13:10

Нападающий «Зенита» Луис Энрике отметил важность победы «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ (4:1).

Эмоции очень хорошие, команда хорошо себя показала. Эта победа была для нас очень важна. Продолжаем бороться, мы вернулись в борьбу за чемпионство, поэтому мы очень довольны. Я очень счастлив своему голу. Будем продолжать в том же духе.

У нас есть полная уверенность в том, что мы можем стать чемпионами. Особенно в случае если все оставшиеся игры мы будем играть так, как в матче с «Краснодаром». Тогда мы точно можем выиграть чемпионат.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 15:50, ред.
Луис, ты бы лучше перестал срезать и начал бы быстрее принимать решения, а не делать пока такие громогласные заявления.
Capral
Capral
вчера в 14:30
Да, сыграли неплохо, но Краснодар очень удобный соперник для Зенита. Да и по составу Зенит сильней. Но эта победа еще не означает успех в оставшихся матчах. Семак не переиграл Мусаева, просто у Краснодара нет духа победителей, и как часто я говорю, Краснодар- плюшевая команда не верящая в большой успех. Но надо признать, что Зенит сыгал мощно, а в отдельных эпизодах- даже креативно и изобретательно...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:25, ред.
Ну если Газпром ещё на 6 игр выделит по 250 тысяч евро то может и сможете. На что он собственно и намекает руководству
Гость
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