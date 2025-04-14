Луис Энрике: «Есть уверенность в том, что мы можем стать чемпионами РПЛ»

Нападающий «Зенита» отметил важность победы «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ (4:1).

Эмоции очень хорошие, команда хорошо себя показала. Эта победа была для нас очень важна. Продолжаем бороться, мы вернулись в борьбу за чемпионство, поэтому мы очень довольны. Я очень счастлив своему голу. Будем продолжать в том же духе.

У нас есть полная уверенность в том, что мы можем стать чемпионами. Особенно в случае если все оставшиеся игры мы будем играть так, как в матче с «Краснодаром». Тогда мы точно можем выиграть чемпионат.