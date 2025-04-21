Слишкович рассказал, что изменил в «Оренбурге» во время зимних сборов

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о работе, которую команда проделала на зимних сборах.
Зимние сборы были для нас ключевыми. Уже говорил: ранее я не был доволен физической подготовкой игроков. А зимний период они провели очень хорошо и профессионально. Ты не можешь играть без функционального фундамента. Конечно, сборы помогли футболистам ещё лучше понять, что я от них требую. Потом началась весна – и многие увидели прогресс не только в результатах, но и в нашей игре.
Ничего не влияет на атмосферу лучше побед. Это главный момент недели. Конечно, есть и рутинная работа тренерского штаба, персонала – в тяжёлый момент он старается помочь ребятам. Мне повезло – футболисты поняли главное: надо быть скромными, не зазнаваться, а главное – много работать.
Напомним, в весенней части чемпионата «Оренбург» провёл семь матчей, в которых одержал три победы. До этого на счету южноуральцев была лишь одна виктория. После двадцати пяти туров «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка. В последней игре южноуральцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1).
у тебя уже получается !
у тебя уже получается !
Рад очень за Владимира, пускай и не сразу, но у него начало получаться. Говорил и буду говорить что чтобы стать хорошим специалистом в чём то надо прежде всего быть человеком, уметь честно признавать неудачи, смотреть в лицо проблемам. И Владимир как раз из таких людей, это было сразу видно. Решить проблему можно только признав её наличие, поэтому он не подошёл Лукойлу, в Лукойле проблемы отрицают и не хотят замечать, и им было не комфортно что он высвечивает их нечестность и слабохарактерность, такой честный человек как Слишкович только триггерит их и доставляет опасное неудобство саморазоблачения, неприятно же на свои недостатки смотреть, для этого мужество надо. Очень обидно что из-за малодушного руководства мы обречены упускать таких вот здоровых ментально людей. Я бы даже сказал избегать и бояться. У нынешней команды Лукойла кузов от Ламборгини, а движок давно от Запорожца и люди которые честно расскажут что эта машина уже не может считаться Ламборгини им не нужны, им легенду поддерживать надо.
Рад очень за Владимира, пускай и не сразу, но у него начало получаться. Говорил и буду говорить что чтобы стать хорошим специалистом в чём то надо прежде всего быть человеком, уметь честно признавать неудачи, смотреть в лицо проблемам. И Владимир как раз из таких людей, это было сразу видно. Решить проблему можно только признав её наличие, поэтому он не подошёл Лукойлу, в Лукойле проблемы отрицают и не хотят замечать, и им было не комфортно что он высвечивает их нечестность и слабохарактерность, такой честный человек как Слишкович только триггерит их и доставляет опасное неудобство саморазоблачения, неприятно же на свои недостатки смотреть, для этого мужество надо. Очень обидно что из-за малодушного руководства мы обречены упускать таких вот здоровых ментально людей. Я бы даже сказал избегать и бояться. У нынешней команды Лукойла кузов от Ламборгини, а движок давно от Запорожца и люди которые честно расскажут что эта машина уже не может считаться Ламборгини им не нужны, им легенду поддерживать надо.