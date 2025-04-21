Слишкович рассказал, что изменил в «Оренбурге» во время зимних сборов

Главный тренер «Оренбурга» рассказал о работе, которую команда проделала на зимних сборах.

Зимние сборы были для нас ключевыми. Уже говорил: ранее я не был доволен физической подготовкой игроков. А зимний период они провели очень хорошо и профессионально. Ты не можешь играть без функционального фундамента. Конечно, сборы помогли футболистам ещё лучше понять, что я от них требую. Потом началась весна – и многие увидели прогресс не только в результатах, но и в нашей игре.

Ничего не влияет на атмосферу лучше побед. Это главный момент недели. Конечно, есть и рутинная работа тренерского штаба, персонала – в тяжёлый момент он старается помочь ребятам. Мне повезло – футболисты поняли главное: надо быть скромными, не зазнаваться, а главное – много работать.