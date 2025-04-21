Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Слишкович рассказал, что изменил в «Оренбурге» во время зимних сборов

вчера, 10:45

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о работе, которую команда проделала на зимних сборах.

Зимние сборы были для нас ключевыми. Уже говорил: ранее я не был доволен физической подготовкой игроков. А зимний период они провели очень хорошо и профессионально. Ты не можешь играть без функционального фундамента. Конечно, сборы помогли футболистам ещё лучше понять, что я от них требую. Потом началась весна – и многие увидели прогресс не только в результатах, но и в нашей игре.

Ничего не влияет на атмосферу лучше побед. Это главный момент недели. Конечно, есть и рутинная работа тренерского штаба, персонала – в тяжёлый момент он старается помочь ребятам. Мне повезло – футболисты поняли главное: надо быть скромными, не зазнаваться, а главное – много работать.

Напомним, в весенней части чемпионата «Оренбург» провёл семь матчей, в которых одержал три победы. До этого на счету южноуральцев была лишь одна виктория. После двадцати пяти туров «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка. В последней игре южноуральцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1).

Подписывайся в ВК
Все новости
Чумич: «В игре с „Динамо“ мы не заслуживали поражения»
Вчера, 10:01
Глебов назвал причину нестабильности «Динамо»
Вчера, 09:55
Агент Антона Миранчука: «Пока нет настроения возвращаться в Россию»
20 апреля
Мостовой объяснил, почему не получает предложений по работе тренером
19 апреля
Тимощук об уходе Вендела: «Знаем, насколько это ощутимая будет потеря»
18 апреля
Пьянич: «Что сейчас УЕФА и ФИФА делают с Россией – это некорректно»
18 апреля
Все комментарии
d87dpxmvpgu6
d87dpxmvpgu6
вчера в 11:20
От вылета все равно не спастись.
112910415
112910415
вчера в 11:17
давай, тренер !
у тебя уже получается !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:09, ред.
Браво! Вот взял человек всё простым языком чётко и понятно объяснил. От Станковича такого хрен дождёшься. А почему? А как он другим то объяснит, если сам не понимает никогда что и зачем делает. Никак, вот и приходится воду лить по шпаргалкам лукойловской пресс-службы.

Рад очень за Владимира, пускай и не сразу, но у него начало получаться. Говорил и буду говорить что чтобы стать хорошим специалистом в чём то надо прежде всего быть человеком, уметь честно признавать неудачи, смотреть в лицо проблемам. И Владимир как раз из таких людей, это было сразу видно. Решить проблему можно только признав её наличие, поэтому он не подошёл Лукойлу, в Лукойле проблемы отрицают и не хотят замечать, и им было не комфортно что он высвечивает их нечестность и слабохарактерность, такой честный человек как Слишкович только триггерит их и доставляет опасное неудобство саморазоблачения, неприятно же на свои недостатки смотреть, для этого мужество надо. Очень обидно что из-за малодушного руководства мы обречены упускать таких вот здоровых ментально людей. Я бы даже сказал избегать и бояться. У нынешней команды Лукойла кузов от Ламборгини, а движок давно от Запорожца и люди которые честно расскажут что эта машина уже не может считаться Ламборгини им не нужны, им легенду поддерживать надо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 