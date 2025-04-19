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Мостовой объяснил, почему не получает предложений по работе тренером

вчера, 11:38

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, есть у него предложение по работе тренером.

Никаких предложений, все спокойно, штиль. Как я и говорил раньше, мне не 30 и не 40 лет. Плюс 25 лет пожил за границей, больше 15 лет поиграл. Конечно, у меня, можно сказать, нет дружеских связей, по которым большая часть попадает в футбол. У меня лицензия в машине лежит, я говорю в шутку, что в случае предложений сразу готов приехать. С одной стороны, желание тренировать есть. Но время идет, если нет, то нет.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:44
Просто ты гнилой человек...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:21
Не царское это дело..
смердов тренировать.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:09
Ну норм отмазка. НЕ ПОПАДАЕТ, ПОТОМУ-ЧТО НЕТ СВЯЗЕЙ. В принципе, это фраза очень подходит для нашего футбола, а именно для игроков, уверен у нас сотни, и тысячи таких самых обычных футболистов, которые играют как минимум в 10 командах в Рпл, в клуб перешли те, у кого связи, и деньги. У нас не как в Бразилии, или Франции, даже если ты нищий, тебя замечают, тебя берут, тебя продвигают, если у тебя есть талант.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:54
Как же так Саша за столько лет в футболе и не каких дружественных связей?)
c89suwjhmjg7
c89suwjhmjg7
вчера в 12:26
Язык его-враг его
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:14
Всё дело в том, что начинать с низшей лиги, проявить себя там, вывести команду в лигу повыше, добиться результатов, это не для него. Он почему то решил, что должен начинать сразу с высшей лиги. И не с командой аутсайдером, а как миниму с командой в первой десятке. Только вот предложений, как он сам говорит, оттуда не поступает.
Capral
Capral
вчера в 12:11, ред.
Интервью обиженного человека. Мне его не жаль. До известного случая, Уважал его, но не теперь...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:52, ред.
Вот и вся цена Мостовому. Как советы раздавать, так он знает всё, а как воспользоваться его услугами тренера - никому не нужен.
В принципе, это показатель всем так называемым экспертам. Пусть сидят себе в студии и что-нибудь бормочут. Лишь бы не мешались.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:45
Объяснения такие себе, только больше всех запутал и воды налил. Есть проще и понятнее - не нужен никому такой тренер.
Гость
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