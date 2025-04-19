Мостовой объяснил, почему не получает предложений по работе тренером

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, есть у него предложение по работе тренером.
Никаких предложений, все спокойно, штиль. Как я и говорил раньше, мне не 30 и не 40 лет. Плюс 25 лет пожил за границей, больше 15 лет поиграл. Конечно, у меня, можно сказать, нет дружеских связей, по которым большая часть попадает в футбол. У меня лицензия в машине лежит, я говорю в шутку, что в случае предложений сразу готов приехать. С одной стороны, желание тренировать есть. Но время идет, если нет, то нет.
смердов тренировать.
смердов тренировать.
В принципе, это показатель всем так называемым экспертам. Пусть сидят себе в студии и что-нибудь бормочут. Лишь бы не мешались.
В принципе, это показатель всем так называемым экспертам. Пусть сидят себе в студии и что-нибудь бормочут. Лишь бы не мешались.