Глебов назвал причину нестабильности "Динамо":

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов назвал причину нестабильных результатов «бело-голубых».
Реализация моментов — одна из причин нестабильности «Динамо» в весенней части сезона. Взять ту же игру с ЦСКА, где мы проиграли со счётом 1:3. Нельзя сказать, что мы играли на поражение, но надо реализовывать свои моменты. Благодаря этому у нас будут более положительные результаты.
Напомним, в матче 25-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Рубин» (3:1). «Бело-голубые» занимают 5-е место в турнирной таблице.
можно сухую
можно сухую
"Это я" - сказал Глебов.
"Да мы итак знали" - ответили журналисты
"Это я" - сказал Глебов.
"Да мы итак знали" - ответили журналисты