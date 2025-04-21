Глебов назвал причину нестабильности "Динамо":

Полузащитник «Динамо» назвал причину нестабильных результатов «бело-голубых».

Реализация моментов — одна из причин нестабильности «Динамо» в весенней части сезона. Взять ту же игру с ЦСКА , где мы проиграли со счётом 1:3. Нельзя сказать, что мы играли на поражение, но надо реализовывать свои моменты. Благодаря этому у нас будут более положительные результаты.