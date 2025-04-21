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Глебов назвал причину нестабильности «Динамо»

вчера, 09:55

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов назвал причину нестабильных результатов «бело-голубых».

Реализация моментов — одна из причин нестабильности «Динамо» в весенней части сезона. Взять ту же игру с ЦСКА, где мы проиграли со счётом 1:3. Нельзя сказать, что мы играли на поражение, но надо реализовывать свои моменты. Благодаря этому у нас будут более положительные результаты.

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Рубин» (3:1). «Бело-голубые» занимают 5-е место в турнирной таблице.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:07
ну раз такое дело, исполните ничью с питерскими бразильцами !
можно сухую
Сп62
Сп62
вчера в 10:16
Есть вожможность реабилитировать себя с Зенитом.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:13, ред.
Глебов назвал причину нестабильности "Динамо":

"Это я" - сказал Глебов.
"Да мы итак знали" - ответили журналисты
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