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Агент Антона Миранчука: «Пока нет настроения возвращаться в Россию»

вчера, 16:31

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, сообщил, что футболист не планирует возвращаться в Россию.

Пока настроения что-то менять и возвращаться в Россию нет. Есть желание полностью адаптироваться, выйти на свой настоящий уровень. И тогда уже двигаться дальше. По-хорошему, хочется перейти в клуб более высокого европейского уровня.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 08:54
У Антоши свой пресс-Секретарь, однако! Самостоятельно рот теперь не открывает! Уровень! «Нет у Нас настроения к вам возвращаться!»
Bad Listener
Bad Listener ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
Ну при всём уважении, мне ничьё одобрение не нужно чтобы шутить когда я хочу и о чём я хочу шутить. Личные границы я стараюсь не нарушать при этом. А клубы это тема отвлечённая хоть и очень близкая. Да и шутка моя была больше про фантазии Миранчука о высоком европейском уровне чем о мадридском Реале, Реал что называется под руку попался) А так насчёт МЮ очень понимаю, у самого Спартак. Так что моя искренняя поддержка, сдаётся мне там примерно такая же история щас творится что и с Лукойлом тут, симптоматика 1 в 1 на уровне ментальности. Хотя могу ошибаться, в дела МЮ вникать начал совсем недавно, и месяца не прошло
112910415
112910415
вчера в 18:56
европейской звездой будет, однако !
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:53
...ну вот и поговорили, для тебя Реал "до лампочки", а для меня
это пол жизни боления,переживания,наслаждения, вторая жена,
кто не любил, тому и не надо! Даю добро на подколы насчёт МЮ, там точно в ближайшее время перемен не предвидется...!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
Ахахахаха, ФК Смешарики. Ну ладно, не знал, всегда был ФК Троицк у нас. Ну туда Миранчука не возьмут, Антон не потянет уровень нашего троицкого футбола. Но всё равно всех это ты перегнул, пока в Реал я сватал только Миранчука и то по случаю поиска им клуба более высокого европейского уровня, а не по случаю проблем Реала, мне Реал то до лампочки сам по себе по большому счёту
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:07
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЛЕТНИЙ ДОЖДИК»
• Основан: 1999 г.;
• Адрес: Россия, г. Москва, г.о. Троицк;
• Стадион: «Городской» (г. Москва, г.о. Троицк, Октябрьский пр-т, 14).
Bad Listener
Bad Listener ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:33, ред.
У меня в городе нет такой команды, не знаю о чём ты, у нас тут Дина мини-футбольная базируется, когда то давно была лучшей в стране командой. А уровень этого дождика и место нахождения не вписывается в озвученные требования, а Реал вписывается, пока ещё
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:29, ред.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:46, ред.
    Ну как бы естественно, что в РПЛ то делать, только руки опускать, надо вон, в Реал, там перестройка как раз
    Гость
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