Агент Антона Миранчука: «Пока нет настроения возвращаться в Россию»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, сообщил, что футболист не планирует возвращаться в Россию.
Пока настроения что-то менять и возвращаться в Россию нет. Есть желание полностью адаптироваться, выйти на свой настоящий уровень. И тогда уже двигаться дальше. По-хорошему, хочется перейти в клуб более высокого европейского уровня.
это пол жизни боления,переживания,наслаждения, вторая жена,
кто не любил, тому и не надо! Даю добро на подколы насчёт МЮ, там точно в ближайшее время перемен не предвидется...!!!
это пол жизни боления,переживания,наслаждения, вторая жена,
кто не любил, тому и не надо! Даю добро на подколы насчёт МЮ, там точно в ближайшее время перемен не предвидется...!!!
• Основан: 1999 г.;
• Адрес: Россия, г. Москва, г.о. Троицк;
• Стадион: «Городской» (г. Москва, г.о. Троицк, Октябрьский пр-т, 14).
• Основан: 1999 г.;
• Адрес: Россия, г. Москва, г.о. Троицк;
• Стадион: «Городской» (г. Москва, г.о. Троицк, Октябрьский пр-т, 14).