Агент Антона Миранчука: «Пока нет настроения возвращаться в Россию»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Сьона» , сообщил, что футболист не планирует возвращаться в Россию.

Пока настроения что-то менять и возвращаться в Россию нет. Есть желание полностью адаптироваться, выйти на свой настоящий уровень. И тогда уже двигаться дальше. По-хорошему, хочется перейти в клуб более высокого европейского уровня.