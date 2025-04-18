Пьянич: «Что сейчас УЕФА и ФИФА делают с Россией – это некорректно»

Полузащитник ЦСКА раскритиковал УЕФА и ФИФА за решение об отстранении России.

Сейчас, когда я здесь, в России, считаю, что сейчас УЕФА и ФИФА , что они делают с Россией, это некорректно, я абсолютно с ними не согласен. Потому что если мы посмотрим, что сейчас в Израиле происходит… А эти команды могут играть, они могут играть в Европе, а Россия не может играть в Европе, я не могу согласиться с этим, это некорректно. Конечно, это политические вещи, с которыми я не согласен, но в тот момент, когда они меня спросили, чёткий ответ был именно такой. Сегодня, может быть, я думаю по-другому. Если завтра скажут, поедете ли в Россию играть, я скажу, конечно, поедем.