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Джикия: «Мы очень благодарны Алаеву за то, что он к нам приехал»

вчера, 14:45

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился информацией о ситуации в команде после матча 25‑го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) и описал текущее состояние команды.

Еще до матча было понятно, что нас ждет тяжелая игра, потому что при всем уважении было понятно, кто «Химки», а кто «Зенит». Совсем недавно к нам присоединился новый главный тренер, произошло несколько изменений. Было мало времени, что‑то быстро впитали, немного другая схема была. Несколько более оборонительная. Что‑то получилось, что‑то нет. Тем, что проиграли, понятно, недовольны. Но впереди есть еще игры. Со своей стороны могут сказать огромное спасибо Александру Алаеву за то, что он к нам приехал, уделил внимание, лично нам помог. И сделал так, что мы приехали в Петербург. Мы на связи и обязательно через несколько дней продолжим решать наши проблемы. Поэтому еще раз огромное спасибо.

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вчера в 14:47
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