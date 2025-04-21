Ганчаренко назвал причину поражений «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» объяснил плохие результаты команды наличием травм.

Понятно, что все оценивают результат, не вникая в проблемы. Но такого количества разных травм… Майга, Марадишвили, Тичич, Кокшаров. У нас выпала половина основного состава, что привело к такой турбулентности. Весь подготовительный период и первый матч с «Акроном» мы хорошо выглядели по игре, а потом мы потеряли уверенность. Каждый матч надо настраивать команду по-разному.

Нам надо контролировать игру, единоборства, движение, взаимопонимание и взаимовыручку на поле. Мы не можем контролировать остальное.