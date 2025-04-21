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Ганчаренко назвал причину поражений «Пари НН»

вчера, 14:33

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко объяснил плохие результаты команды наличием травм.

Понятно, что все оценивают результат, не вникая в проблемы. Но такого количества разных травм… Майга, Марадишвили, Тичич, Кокшаров. У нас выпала половина основного состава, что привело к такой турбулентности. Весь подготовительный период и первый матч с «Акроном» мы хорошо выглядели по игре, а потом мы потеряли уверенность. Каждый матч надо настраивать команду по-разному.

Нам надо контролировать игру, единоборства, движение, взаимопонимание и взаимовыручку на поле. Мы не можем контролировать остальное.

Ранее в «Пари НН» сформулировали задачу на оставшуюся часть сезона.

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Все комментарии
Эскобар из группы Бредор
Эскобар из группы Бредор
вчера в 15:38
Во будет смех, если Михалыч с НН попадет в стыках на Урал и проиграет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:50
Выдумывает в свое оправдание. Марадишвили и Кашкаров не были игроками основы. Все дело в самом наставнике и в руководстве. Сделали глупость - связались со сбитым летчиком, а теперь выслушивают его оправдания. ФНЛ однозначно. А жаль. Прекрасный стадион, спортивный город и так не повезло с руководством и с тренером. Ждем в ФНЛ.
5f3psxp3bu6d
5f3psxp3bu6d
вчера в 14:39
Причина это сам бульбаш
Гость
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