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В «Пари НН» сформулировали задачу на оставшиеся матчи чемпионата

вчера, 11:01

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что сейчас главная задача — сохранить клуб в РПЛ.

Мы обсуждали, что хотим занять место выше, чем в прошлом году. Десятое место было немного завышенной целью, потому что всегда нужно рассчитывать на большее. Учитывая нынешнее турнирное положение, перед нами стоит задача сохранить клуб в РПЛ.

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ «Пари НН» проиграл с крупным счётом «Локомотиву». Нижегородцы занимают 14-е место (зона стыковых матчей) в турнирной таблице. От зоны прямого вылета их отделяет три очка.

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НН
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 13:17
А нафига нужна такая команда в РПЛ? Ни то ни сё. Ни богу свечка, ни чёрту кочерга!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:55
Слишком типовая задача. Такая стоит перед половиной клубов РПЛ.
За адекватность
За адекватность
вчера в 11:52
Ну по большому счету все в руках (ногах, головах) Ваших футболистов. В следующем туре домашний матч с "Ахматом", плюс еще играть дома с "КС" и "Факелом", забирайте 9 баллов и будет Вам счастье, как минимум прямой вылет грозить не будет. Потому как что-то набрать в Санкт-Петербурге и в Москве с "ЦСКА" будет весьма проблематично, как по мне. Да тут еще и "Химки" могут условно заплатить обол Харону, дабы перевез через реку Стикс в подземное царство мертвых. А вообще, так с увольнением Илича погорячились, как на мой сугубо субъективный диванно-экспертный взгляд. Хотя безусловно Вам, вождям "Пари НН" виднее. По крайней мере ежели отталкиваться от результатов, то при сербе набрали 11 балов за 11 туров, ежели не ошибаюсь, а при ВМГ 9 баллов за 14. Сомневаюсь, что останься Илич, положение команды в турнирной таблице на данный момент было бы хуже. Как-то так с моей колокольни.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:17
Какие руководители, такие и задачи... Фармацевт рулит...
112910415
112910415
вчера в 11:16
тренер-то хоть сохранился ?
протон
протон
вчера в 11:10
Когда будешь проигрывать, понятно, что все будут критиковать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:09
Главное не вылететь, остальное не важно
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:08
Думаю а другой задачи не должно было стоять
Гость
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