В «Пари НН» сформулировали задачу на оставшиеся матчи чемпионата

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что сейчас главная задача — сохранить клуб в РПЛ.
Мы обсуждали, что хотим занять место выше, чем в прошлом году. Десятое место было немного завышенной целью, потому что всегда нужно рассчитывать на большее. Учитывая нынешнее турнирное положение, перед нами стоит задача сохранить клуб в РПЛ.
Напомним, в матче 25-го тура РПЛ «Пари НН» проиграл с крупным счётом «Локомотиву». Нижегородцы занимают 14-е место (зона стыковых матчей) в турнирной таблице. От зоны прямого вылета их отделяет три очка.