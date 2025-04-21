В «Пари НН» сформулировали задачу на оставшиеся матчи чемпионата

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вчера, 11:01

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что сейчас главная задача — сохранить клуб в РПЛ .

Мы обсуждали, что хотим занять место выше, чем в прошлом году. Десятое место было немного завышенной целью, потому что всегда нужно рассчитывать на большее. Учитывая нынешнее турнирное положение, перед нами стоит задача сохранить клуб в РПЛ .