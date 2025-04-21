Защитник «Краснодара» Гонсалес сравнил РПЛ и Ла Лигу

Защитник «Краснодара» сравнил РПЛ и Ла Лигу.

Между чемпионатами очень большая разница. Российский чемпионат — более физический, в Испании — технико-тактический. Здесь это матчи постоянных переходов из атак в оборону, середину поля проходят все игроки по несколько раз. В Испании поддерживают тактический порядок, передвигаются и смещаются в блоках. В России если все начинают бежать в атаку, то затем и обратно в оборону. Это делает более привлекательным такой футбол, создаётся очень много голевых моментов. Но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы этих голевых моментов было как можно меньше у наших ворот.