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Защитник «Краснодара» Гонсалес сравнил РПЛ и Ла Лигу

вчера, 13:44

Защитник «Краснодара» Джованни Алессандро Гонсалес сравнил РПЛ и Ла Лигу.

Между чемпионатами очень большая разница. Российский чемпионат — более физический, в Испании — технико-тактический. Здесь это матчи постоянных переходов из атак в оборону, середину поля проходят все игроки по несколько раз. В Испании поддерживают тактический порядок, передвигаются и смещаются в блоках. В России если все начинают бежать в атаку, то затем и обратно в оборону. Это делает более привлекательным такой футбол, создаётся очень много голевых моментов. Но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы этих голевых моментов было как можно меньше у наших ворот.

Гонсалес перешёл в «Краснодар» из «Мальорки» в августе 2024 года. За «быков» 30-летний уругваец сыграл 22 матча, в которых получил 5 жёлтых карточек.

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Ахмат» (3:1).

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:21
Сравнил *опу с пальцем)))
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