Представитель Дзюбы: «Артём уже поставил перед собой новую цель»

Представитель нападающего «Акрона» и сборной России Артёма Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что у его клиента есть мотивация для продолжения карьеры.
Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам — 250 мячей. Если Артём её достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует. Но главное — удовольствие, которое Артём получает от футбола. Он реально кайфует от больших матчей, когда много зрителей, крутая атмосфера. Так что ждём окончания сезона. Думаю, что в течение мая будем думать по поводу будущего и продолжения карьеры. Лично мне хочется верить, что Дзюба ещё минимум сезон отыграет, а дальше посмотрим, к чему это приведёт.
Напомним, контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом. В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ранее в РФС сообщили, что Дзюба лучший игрок в истории сборной России.
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Ну у меня другое мнение от чего он кайфует)
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Ну у меня другое мнение от чего он кайфует)