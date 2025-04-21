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Представитель Дзюбы: «Артём уже поставил перед собой новую цель»

вчера, 14:24

Представитель нападающего «Акрона» и сборной России Артёма Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что у его клиента есть мотивация для продолжения карьеры.

Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам — 250 мячей. Если Артём её достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует. Но главное — удовольствие, которое Артём получает от футбола. Он реально кайфует от больших матчей, когда много зрителей, крутая атмосфера. Так что ждём окончания сезона. Думаю, что в течение мая будем думать по поводу будущего и продолжения карьеры. Лично мне хочется верить, что Дзюба ещё минимум сезон отыграет, а дальше посмотрим, к чему это приведёт.

Напомним, контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом. В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее в РФС сообщили, что Дзюба лучший игрок в истории сборной России.

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Все комментарии
Limonov
Limonov
вчера в 20:57
Руку сменит
112910415
112910415
вчера в 16:42
необходимо срочно предложить ему продолжительный контракт )
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:27
Правильно, всегда надо ставить цель и стараться достичь её.
протон
протон
вчера в 14:59
Он реально кайфует от больших матчей
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Ну у меня другое мнение от чего он кайфует)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:43
Девиз Дзюбы!)
Гость
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