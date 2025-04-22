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«Порту» досрочно прервёт аренду защитника «Ювентуса» из-за его дисциплины

вчера, 15:15

«Порту» рассматривает возможность немедленного возвращения защитника Тиагу Джало в «Ювентус» по дисциплинарным причинам. Сообщается, что Джало был в числе четырёх игроков, которые нарушили правила клуба, устроив ночную прогулку в воскресенье.

Это было повторное нарушение со стороны 25-летнего защитника, который уже подвергался критике в начале года, когда он отправился в Мадрид на Новый год, а затем вернулся в «Порту» на тренировку в 10:30 утра. Тогда инцидент был улажен внутри команды, но на этот раз португальский клуб, похоже, потерял терпение и может отправить защитника обратно в Турин более чем за месяц до окончания срока аренды.

Напомним, Джало перешёл в «Порту» из «Ювентуса» на правах аренды в сентябре 2024 года. За драконов португалец гвинейского происхождения сыграл 17 матчей, в которых забил 2 мяча и получил 4 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает вариант с продажей Джало.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:43
Такое впечатление, что нужен был просто предлог, - портвейны это далеко не эталон строгости и дисциплины.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:30
Как же строго у них там
Гость
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