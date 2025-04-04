Эмери реанимировал звезду МЮ. Проблемный вингер прокачал «Астон Виллу»

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сегодня, 13:15

Есть смысл задуматься о выкупе.

Воспринял аренду правильно

Когда решился вопрос с арендой Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу», Рубен Аморим честно отметил:

Я говорю о том, что не мог заставить Маркуса увидеть, как нужно играть в футбол, и тренироваться так, как это вижу я. Иногда игрок действительно хорош с одним тренером, но не такой с другим. Я просто желаю всего наилучшего Рэшфорду и Унаи Эмери, они смогут найти общий язык, потому что он очень хороший игрок. Дело в том, что некоторые ребята не адаптируются к тому, как я вижу футбол. У других получается, и мы пытаемся построить команду.

К вингеру за последние два сезона возникло немало вопросов. Постоянно поступали тревожные инсайды, сигнализирующие, что футболист сбавил требования к себе. Это подтверждала статистика – Маркус больше не тащил МЮ за собой, а скорее стал для команды дополнительной обузой. Прощание с МЮ было неизбежно. Просто этот шаг необходимо воспринять правильно – как способ реанимировать карьеру, взбодриться.

И ведь Маркус уловил этот месседж, прямо как и другой футболист МЮ Антони (нашёл себя в «Бетисе»). Англичанин хорошо распоряжается шансом, который ему дала «Астон Вилла». Вингер закрепился в стартовом составе и имеет ощутимое влияние на атаку «львов». С ним команда Эмери прибавила – и сам футболист вылезает из кризиса.

Больше не инородное тело на поле

Период в «Вилле» для Маркуса ожидаемо начинался на скамейке. Он дебютировал в кубковом матче против «Тоттенхэма», выйдя на замену на 66-й минуте. Против «Ипсвича» вышел на поле тоже уже после перерыва. Но это было необходимо, чтобы адаптироваться к новым требованиям. Кстати, с Эмери Маркус выглядит гораздо лучше.

Прежде всего, больше не идёт речи о недостатке желания. Футболист постоянно нацелен на ворота. Это самое важное – игровых качеств у вингера достаточно, ему не хватало профессионализма. Сейчас возвращается грамотная оценка момента, видение площадки, агрессия и инициативность. Маркус перестал бояться мяча, чаще лезет в обводку, а также качественно обостряет атаки.

Игру с «Челси» в феврале перевернул как раз Рэшфорд, выйдя на замену. Вингер дважды ассистировал Асенсио (в моменте со вторым голом отдавал в касание) и мог оформить ассистентский хет-трик – перед вторым мячом был опасный момент у Маллена. Маркус выдал тонкую передачу на противоходе. Что это, если не навыки плеймейкера?

В двух последних матчах у Маркуса Рэшфорда три забитых мяча – но об этом ниже.

Эмери грамотно распоряжается Маркусом

Унаи подходит далеко не всем клубам. Статус грандов будто сковывает менеджера – ни в одном топ-клубе он не раскрылся так, как это удавалось сделать со средними командами. Может, испанец не терпит такого давления, необходимости биться за авторитет с лидерами. Или не может выстроить грамотную коммуникацию со звёздами. В то же время остальных футболистов он отлично прокачивает.

Тренер с самого начала был внимателен к своему новичку. Сразу отметил, что потенциал вингера до сих пор высок. Вот что Унаи говорил о Рэшфорде после матча с «Челси»:

Мы его поддерживаем, помогаем ему, стараемся, чтобы он чувствовал себя комфортно здесь, обрел уверенность. Мы хотим использовать его навыки в нашей тактической системе, предъявляем высокие требования. Он проходит этот процесс. Конечно, он провел фантастические 45 минут. Теперь нам нужна стабильность. Надеюсь, он будет важен для нас так же, как и сегодня, но все больше, больше и больше. Самое важное для него – почувствовать себя здесь уверенно, комфортно, оказаться в хорошей атмосфере, и это моя цель.

Возможно, именно такого внимания Маркусу и не хватало. Два года он провёл в токсичной среде. Да, часто футболист своими же действиями эту токсичность и провоцировал. Но как раз это имеют в виду, когда говорят о смене обстановки. В «Вилле» Рэшфорд начал с чистого листа. Унаи показал, что доверяет футболисту, не стал продолжать воспитательные работы, а плавно подпустил к старту.

Теперь использует качества футболиста. Испанец выпускал его на родной позиции слева – Маркус давал обводку, продвижение мяча, становился плеймейкером. А в двух последних матчах англичанин выходил уже на острие. Завершение эпизодов перешло на него, в итоге форвард ответил дублем в ворота «Престона» и голом «Брайтону».

«Вилле» такой вингер бы пригодился

Прошло почти два месяца, а Маркус в «Вилле» уже чувствует себя как дома. Вингер успел показать свои качества. В ключевом для «львов» матче против «Челси» победу удалось одержать именно благодаря Рэшфорду. То же можно сказать об игре с «Брайтоном». «Чайки» устроили размен атаками – и далеко не факт, что «Вилла» вышла бы победителем. В момент, когда инициатива перекатывалась от одних к другим, Маркус открыл счёт в матче. И уже после этого «львы» довели до разгрома.

Даже с поправкой на длительное отсутствие игровой практики вингер приносит пользу на поле, это подтверждают и его действия, и результативность. Между тем команда с Маркусом на поле провела 11 матчей – и только в одном из них потерпела поражение, ещё одна игра завершилась ничьей. Коллектив пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге борется за путёвку в главный еврокубок. Команда отлично смотрится, играя в двух топ-турнирах параллельно – и это очередной шаг вперёд.