Мамардашвили снова может уйти в аренду

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вчера, 17:44

Голкипер «Валенсии» , права на которого принадлежат «Ливерпулю», летом снова может уйти в аренду.

Футболист не хочет находиться в запасе «красных», что вероятно, если не покинет команду. Вратарь «летучих мышей» готов остаться в этом коллективе еще на один сезон аренды при условии увеличения оклада.