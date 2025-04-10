Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Мамардашвили снова может уйти в аренду

вчера, 17:44

Голкипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, права на которого принадлежат «Ливерпулю», летом снова может уйти в аренду.

Футболист не хочет находиться в запасе «красных», что вероятно, если Алиссон не покинет команду. Вратарь «летучих мышей» готов остаться в этом коллективе еще на один сезон аренды при условии увеличения оклада.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Байер» продлил аренду Мбамбы
Вчера, 10:40
Эмери реанимировал звезду МЮ. Проблемный вингер прокачал «Астон Виллу»
04 апреляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Уокер о «Манчестер Сити»: «Эта глава ещё не завершена»
03 апреля
Анчелотти сравнил футбол «Реала» и «Барселоны»
31 марта
Слухи«Борнмут» намерен выкупить права на Аррисабалагу
29 марта
ОфициальноСын Фердинанда продолжит карьеру в клубе 7-й лиги Англии
29 марта
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Bryan (раскрыть)
сегодня в 13:43
Жаль, если так.
Bryan
Bryan ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:32
Вряд ли в пул отдадут его в топ клуб, даже если в аренду. Принципиально.
Capral
Capral ответ Bryan (раскрыть)
сегодня в 10:12
Да.
Bryan
Bryan ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:42
Арендовать его?
протон
протон
сегодня в 00:08
Огромный провал был подписать это нечто!!! За схожие суммы приходили МакАллистер, Гравенберх - готовые футболисты топ-уровня с явными лидерскими качествами. А здесь вратарь очевидно уступающий и Ярошу, и Келлехеру. И за такие деньги. Жесть!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:14
Мудрое решение. Лучше иметь постоянную игровую практику в среднем клубе, чем полировать лавку в большом клубе!!! Да, даже сидя в запесе Ливерпуля у него больше шансов выиграть завоевать трофеи, но можно всю карьеру так просидеть.
Мне кажется, Ливерпуль скорее всего избавится от Кэллехера т.к у ирландца останется год по контракту и он тоже не горит желанием продлевать его, т к не хочет быть вторым, а выбирая между ним и Георги, грузинский кипер явно выглядит сильнее! Алиссон конечно же топище, но его время подходит к концу, он уже и травмы стал получать чаще, думаю сезон другой отстаит в Ливере и всё,на пенсию в Аравию уйдет или в МЛС
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:29
Ливерпуль купил и оставил Гиорги в Валенсии на правах аренды.
значит, еще один сезон проведет за Летучих мышей.
если кипер сильный, то ему все равно будет, где показывать класс, в Баварии, Валенсии или клубе АПЛ.
у Слота дилемма в команде сразу 3 топ-вратаря.
Алиссон, Келлехер и Мамардашвили.
грузин скорей всего хочет остаться в Валенсии, пока Келлехер не уйдет.
думаю, это так.
хочет быть дублером Алиссона, а не третьим вратарем Ливерпуля.
со временем и Алисону предложат большую зарплату клуб из Саудовской Аравии.
всему свое время.
112910415
112910415
вчера в 18:40
парень работать хочет, молодец !
Capral
Capral
вчера в 18:32
Самое время Баварии на него обратить внимание.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
Если хочет играть, то лучше уйти в аренду. Хотя по ценнику на трансфермаркете грузин стОит дороже бразильца. Странно, по какому принципу он определяется...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:09
Такая судьба у вратарей - ждать своего часа.
Dr_Martins
Dr_Martins
вчера в 18:04
Основа Ливерпуля ему не светит пока есть Алиссон.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 18:03
Деньги капают. Путешествует по Европе. Сказка.. Хе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 