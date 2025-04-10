Мамардашвили снова может уйти в аренду

Голкипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, права на которого принадлежат «Ливерпулю», летом снова может уйти в аренду.
Футболист не хочет находиться в запасе «красных», что вероятно, если Алиссон не покинет команду. Вратарь «летучих мышей» готов остаться в этом коллективе еще на один сезон аренды при условии увеличения оклада.
значит, еще один сезон проведет за Летучих мышей.
если кипер сильный, то ему все равно будет, где показывать класс, в Баварии, Валенсии или клубе АПЛ.
у Слота дилемма в команде сразу 3 топ-вратаря.
Алиссон, Келлехер и Мамардашвили.
грузин скорей всего хочет остаться в Валенсии, пока Келлехер не уйдет.
думаю, это так.
хочет быть дублером Алиссона, а не третьим вратарем Ливерпуля.
со временем и Алисону предложат большую зарплату клуб из Саудовской Аравии.
всему свое время.
значит, еще один сезон проведет за Летучих мышей.
если кипер сильный, то ему все равно будет, где показывать класс, в Баварии, Валенсии или клубе АПЛ.
у Слота дилемма в команде сразу 3 топ-вратаря.
Алиссон, Келлехер и Мамардашвили.
грузин скорей всего хочет остаться в Валенсии, пока Келлехер не уйдет.
думаю, это так.
хочет быть дублером Алиссона, а не третьим вратарем Ливерпуля.
со временем и Алисону предложат большую зарплату клуб из Саудовской Аравии.
всему свое время.
Мне кажется, Ливерпуль скорее всего избавится от Кэллехера т.к у ирландца останется год по контракту и он тоже не горит желанием продлевать его, т к не хочет быть вторым, а выбирая между ним и Георги, грузинский кипер явно выглядит сильнее! Алиссон конечно же топище, но его время подходит к концу, он уже и травмы стал получать чаще, думаю сезон другой отстаит в Ливере и всё,на пенсию в Аравию уйдет или в МЛС
Мне кажется, Ливерпуль скорее всего избавится от Кэллехера т.к у ирландца останется год по контракту и он тоже не горит желанием продлевать его, т к не хочет быть вторым, а выбирая между ним и Георги, грузинский кипер явно выглядит сильнее! Алиссон конечно же топище, но его время подходит к концу, он уже и травмы стал получать чаще, думаю сезон другой отстаит в Ливере и всё,на пенсию в Аравию уйдет или в МЛС