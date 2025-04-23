«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

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вчера, 23:57

«Арсенал» сыграл вничью против «Кристал Пэлас» (2:2) в матче 34-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 3-й минуте забил защитник «Арсенала» Якуб Кивиор. На 27-й минуте полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе сравнял счёт. На 42-й минуте Леандро Троссард снова вывел «Арсенал» вперёд. На 83-й минуте форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета сравнял счёт.

«Арсенал» идёт на 2-м месте (67 очков), «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (45 очков).