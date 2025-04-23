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«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

вчера, 23:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью против «Кристал Пэлас» (2:2) в матче 34-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 3-й минуте забил защитник «Арсенала» Якуб Кивиор. На 27-й минуте полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе сравнял счёт. На 42-й минуте Леандро Троссард снова вывел «Арсенал» вперёд. На 83-й минуте форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета сравнял счёт.

«Арсенал» идёт на 2-м месте (67 очков), «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (45 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:03
Арсеналу всё равно !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:15
Мысли уже в Лиге чемпионов
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:52
В АПЛ в этом сезоне "Арсеналу" всё равно уже выше 2-го места на подняться,
да и вряд ли опуститься. Поэтому ничего страшного не произошло. Главное сейчас - ЛЧ. Удачи и победы пушкарям в полуфинале!
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:35
Салиба и Райя повторили свою голевую комбинацию из Мадрида. Один отдал мяч сопернику перед своей штрафной, второй в это время убежал из ворот. Красавцы!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:52
На Энфилде красным для 20-ого чемпионства в воскресенье в игре с шпорами достаточно не проиграть..
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:51
И в ЛЧ пролетят!!!
YNWA
YNWA
сегодня в 00:04
Какие красивые голы были!
zdeniss
zdeniss
сегодня в 00:04, ред.
Салиба красавчик, стремительно набирает форму Реала нынешнего сезона, не зря его туда сватают
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 00:00
Арсенал по ходу уже о ЛЧ грезит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:58
И чё ливер уже чемпион или ещё нет?
Petruccio
Petruccio
вчера в 23:58
Обычный Арсенал.
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