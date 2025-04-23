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«Атлетик» минимально переиграл «Лас-Пальмас»

вчера, 21:54
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 0Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

«Атлетик» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 33-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил Иньяки Уильямс на 5-й минуте встречи.

После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (60 очков), «Лас-Пальмас» находится на 17-й строчке (32 балла).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Да про любимый счёт 1:0, а так просто шутка) ну и названия конечно)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:22
В чём именно их сходства (наверное Вы про победы с минимальным счётом) и есть ли принципиальные различия?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:20
Атлетик и Атлетико очень похожи))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:19
Гол конечно великолепный Иньяки забил, нравятся такие. Но забив гол на 5й минуте остановились и сыграли унылейший матч. Как будто не на своём поле перед своими болельщиками играли которые денег заплатили за билет. Потеря двух часов жизни просто, и ещё на дорогу. Очередной слабый матч от Бильбао
Гость
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