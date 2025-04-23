«Атлетик» минимально переиграл «Лас-Пальмас»

«Атлетик» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 33-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол забил Иньяки Уильямс на 5-й минуте встречи.
После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (60 очков), «Лас-Пальмас» находится на 17-й строчке (32 балла).
|Атлетик1 : 0Лас-Пальмас
|Матч завершен
«Атлетик» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 33-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол забил Иньяки Уильямс на 5-й минуте встречи.
После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (60 очков), «Лас-Пальмас» находится на 17-й строчке (32 балла).