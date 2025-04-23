«Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии

«Интер» крупно проиграл «Милану» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:3, общий счет 1:4).
Счёт на 36-й минуте открыл Лука Йович, а на 49-й серб оформил дубль. Тиджани Рейндерс на 85-й установил окончательный счёт.
В финале «Милан» сыграет с победителем противостояния «Болонья» и «Эмполи».
Закономерный проигрыш, Биссек - лучший сегодня, Залевски, также можно выделить, весь второй тайм атаки шли через него, отличного резервиста взяли временно из Ромы. Ну и напоследок, Индзаги хочется передать привет, который выпускает мертвого Тареми в основе...
Закономерный проигрыш, Биссек - лучший сегодня, Залевски, также можно выделить, весь второй тайм атаки шли через него, отличного резервиста взяли временно из Ромы. Ну и напоследок, Индзаги хочется передать привет, который выпускает мертвого Тареми в основе...