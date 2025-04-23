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«Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии

вчера, 23:55
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Интер» крупно проиграл «Милану» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:3, общий счет 1:4).

Счёт на 36-й минуте открыл Лука Йович, а на 49-й серб оформил дубль. Тиджани Рейндерс на 85-й установил окончательный счёт.

В финале «Милан» сыграет с победителем противостояния «Болонья» и «Эмполи».

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22 апреля
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Все комментарии
83u6fm5uryqe
83u6fm5uryqe
сегодня в 06:38
До игры казалось, что все должно быть наоборот.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
это с Интером что ?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:11
А как же Барселона?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 03:48
Че то подсел Интер. Болонье проиграли, Милану. С такой игрой Барса их уничтожит.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:21
И не стыдно так сливать дерби перед своими болельщиками?
Брулин
Брулин
сегодня в 01:13
Нормально 28 требл взяла 🤣🤣
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:13
Нельзя недооценивать соперника. Боруссия вроде тоже не представляла угрозы для Барселоны, особенно после первой игры, а потом чуть не закамбечила у себя дома.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:45
с победой россонери!
теперь надо взять Кубок!
nikolah
nikolah ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 00:24
Никакого дога нет, просто Милан- криптонит в этом сезоне)
Ну и игроки просто выдохлись, это было видно невооруженным глазом, конечно это не оправдание для топ команды, но как есть)
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:24
И такой Интер разве представляет опасность для Барселоны? Думаю нет.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 00:20
«Интер» просто очень не хочет играть с «Болоньей» в финале ))) Болонок пора переименовывать в мангустов.
juchok
juchok
сегодня в 00:19
какая то изи катка, похожая на дог... не помню, чтобы так легко выносили Интер
nikolah
nikolah
сегодня в 00:05
Играли отлично первый тайм, но во втором тупо встали, второй гол думаю и морально подкосил. Ну а про отсутствие сил даже не буду говорить.
Закономерный проигрыш, Биссек - лучший сегодня, Залевски, также можно выделить, весь второй тайм атаки шли через него, отличного резервиста взяли временно из Ромы. Ну и напоследок, Индзаги хочется передать привет, который выпускает мертвого Тареми в основе...
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 23:59
Неожиданно конечно, Милану осталось выиграть кубок теперь
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:58
Кузинов с выходом в финал!
Petruccio
Petruccio
вчера в 23:56
Да, бл..., Милан в финале!
Развалинами Интера удовлетворён.
Йович лучший игрок матча, давно всеми списанный.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56
Да требла не будет у Интера, но надо хоть один большой трофей взять, тогда можно сезон считать успешным.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:55
Милан может всем подряд проигрывать, но с Интером всегда бьются!)))
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