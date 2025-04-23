«Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии

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вчера, 23:55

«Интер» крупно проиграл «Милану» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:3, общий счет 1:4).

Счёт на 36-й минуте открыл Лука Йович, а на 49-й серб оформил дубль. Тиджани Рейндерс на 85-й установил окончательный счёт.

В финале «Милан» сыграет с победителем противостояния «Болонья» и «Эмполи».