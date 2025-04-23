Гол Ольмо принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»

«Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 46-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо.
«Барселона» идёт на 1-м месте (76 очков), «Мальорка» занимает 7-е место (44 очка).
«Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 46-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо.
«Барселона» идёт на 1-м месте (76 очков), «Мальорка» занимает 7-е место (44 очка).
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
По самой же игре все точки над "I" расставлены: Левандовского некому заменить в штрафной. Ферран - не альтернатива. Поляк бы сегодня ещё в первом тайме дубль положил..., а в конце игры, сделал бы хет-трик, на месте промаха Ямаля. Поэтому без "старой польской клячи" результативность Барсы сегодня была просто безобразная. С Интером без Лёвы будет крайне туго. Итальянцы вполне могут Барселоне козью рожу состряпать.
По самой же игре все точки над "I" расставлены: Левандовского некому заменить в штрафной. Ферран - не альтернатива. Поляк бы сегодня ещё в первом тайме дубль положил..., а в конце игры, сделал бы хет-трик, на месте промаха Ямаля. Поэтому без "старой польской клячи" результативность Барсы сегодня была просто безобразная. С Интером без Лёвы будет крайне туго. Итальянцы вполне могут Барселоне козью рожу состряпать.