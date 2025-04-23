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Гол Ольмо принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»

сегодня, 00:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 46-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо.

«Барселона» идёт на 1-м месте (76 очков), «Мальорка» занимает 7-е место (44 очка).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 14:18
Неожиданно приятно удивил Фати. Как будто вернулась прежняя резкость, по крайней мере частично. Очередной шедевральный матч от Педри. Плюс основательная ротация, в общем, отличный вечер!
xajaks
xajaks ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:26
Повтор был, даже с линией. Когда всю игру не свистишь мелкие нарушения, не поставишь и такой пендаль
DXTK
DXTK
сегодня в 09:46
По тихоньку ползем к титулу....опять как то пришлось выцарапывать победу.........
Petruccio
Petruccio ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:32
Гарсия там был и даже одну руку на плече Праца держал. Только у игрока Мальорки было неустойчивое положение и спиной он заваливался назад. Слишком легковесный фол, что бы пенальти ставить. Таких в штрафной площади за матч десятки можно найти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 08:32, ред.
Хм... То то я гляжу комменты совсем не в тему. Хорошо хоть один сведущий нашёлся..., глаза раскрыл.

P.S. Лайк за наблюдательность.
Apsny
Apsny ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:28
Вам показалось, не играли эти 2 команды вчера в футбол
Petruccio
Petruccio ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:13, ред.
Т.е. о каталонском балете ты впервые слышешь? О котором постоянно здесь писали фанаты Реала во времена Альбы, Алвеса, Бускетса.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:11, ред.
Не похоже, а так и есть! Ведь в штабе Барселоны рулят умные, а в Реале - глупые.

P.S. Как там в мультике Алёша Попович молвил: " Мы войска Тугарина хитростью возьмём...! " )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 07:43, ред.
По первому замечанию - принимается.
По поводу " сам падал " - ноу коммент. Не удивлюсь, если Гарсии вообще и рядом не было. )))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Petruccio (раскрыть)
сегодня в 07:39, ред.
)))))) Это понятие ввели в 16-м веке. И пишешь о нём ты.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:35
Мальорка, в принципе, оказала достойное сопротивление...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:24
Араухо из 100 процентного момента умудрился не попасть в ворота, про Фати молчу...
Вещий
Вещий
сегодня в 06:16
Скромно но три очка есть, что и надо было ....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:14
победа на классе
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Каталонцы пока не оставляют шансов Реалу
112910415
112910415
сегодня в 05:18
шаг вперёд лучше, чем назад ! )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 04:58
Смотрел всю игру.
Первый тайм вообще ужас. Ворота островитян просто как заколдованные, а каталонцы тыкались как слепые котята. Во втором Мальорка стала огрызаться, игра подравнялась. А в целом Броуновское движение.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:47
"Барса" продолжает уверенно двигаться к чемпионству.
Так держать, сине-гранатовые!
Amiralla
Amiralla
сегодня в 03:29
Посмотрел обзор матча. Это была красивая игра от Барсы. Почти 40 ударов и 12 сейвов от вратаря Мальорки. Барсе просто не везло. Думаю не стоит беспокоиться на счет будущих игр. Барса сможет победить.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 03:28
Похоже, Барселона усыпляет королевский клуб. Мол, смотрите, мы не забиваем без Левандовски по пять мячей, у вас есть шансы в финале кубка.
Реал посмотрит, расслабится... и получит ещё раз эти пять мячей, выводы же тренерский штаб в этом году никакие не делает. 🤔
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 03:20


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Hamman
Hamman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:49
Ансу Фати тоже должен был пропустить от 3 и больше игр за фол на игроке Эспаньола, но не пропустил. Об этом тоже поговорим?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:24
Непривыный счёт конечно
Apsny
Apsny ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:00, ред.
Надо внимательнее было смотреть, плечо игрока Мальорки было впереди, это вне игры, повтор был, это раз, да, второе, игрок Мальорки сам падал, так что всё высосано из пальца
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:56
Ольмо один из лучших игроков мира
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:11
Опять судьи тащат?)) Мне кажется или Барса сдала под конец сезона, как и Ливер
Petruccio
Petruccio ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:02
Не по адресу. Это понятие ввели фанаты Реала.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 00:58
Чистейший?)) если игрок решил упасть от лёгкого контакта - не значит там было нарушение. Барселону тащат свои воспитанники во главе с Фликом. Это самое основное!
Petruccio
Petruccio ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 00:53
Где две руки увидел??? Только левая на плече. Внимательнее смотреть надо.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:51
Что за момент с пенальти? Я пропустил этот момент
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