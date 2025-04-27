Гвардиола предложил проводить полуфиналы Кубка Англии не на «Уэмбли»

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сегодня, 14:22

Главный тренер «Манчестер Сити» перед полуфинальным матчем Кубка Англии с «Ноттингем Форест» предложил проводить поединки этой стадии данного турнира не на стадионе «Уэмбли». Специалист подчеркнул, что при нынешнем формате посещение матчей Кубка может оказаться слишком дорогим для некоторых болельщиков, рулевой предложил проводить игры на нейтральных полях.

На вопрос о том, является ли неразумным заставлять фанатов «горожан» каждый раз проезжать более 200 км из Манчестера в Лондон, Гвардиола ответил:

Да, однажды, возможно, мы сыграем в Кубке Англии на севере [страны]. Вероятно, фанаты могли бы прибыть на «Олд Траффорд», «Этихад», «Энфилд» или «Гудисон Парк». Осознаю, что людям по всему миру нелегко с финансовой точки зрения, для них это непросто. Мы бы хотели, чтобы они были с нами, и мы могли бы сыграть за тех, кто пришел, а также за тех, кто хотел, но не смог. Они не могут, но я уверен, что они очень хотели бы. Я достаточно близок к ним, чтобы всё понять. Знаю, что болельщики бы приехали, но ситуация непростая. Преодолеть маршрут, в понедельник снова на работу, возможно, придется возвращаться ночью. Цены, билеты... Многим людям это не по карману.

Отметим, что полуфиналы Кубка Англии проводятся на «Уэмбли» с 2008 года.