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На стадионе «Боавишты» возникла проблема с электроэнергией

вчера, 09:53
БоавиштаЛоготип футбольный клуб Боавишта (Порту)-:-Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг27.04.2025 в 22:30 Не начался

На домашнем стадионе «Боавишты» произошло отключение электроэнергии, однако проблема уже устранена.

По данным источника, существующая задолженность перед EDP (электроэнергетической компанией — прим.ред.) была погашена. Ранее клуб начал продажу билетов на матч со «Спортингом» в своём официальном магазине, сегодня она должна была возобновиться в обычном месте — отделе по связям с общественностью на «Эстадио до Бесса Секоло XXI».

Совет директоров «Боавишты» выпустил заявление, в котором сообщил, что отключение электричества произошло из-за трудностей, связанных со сменой поставщика электроэнергии, усугубленных длинными выходными.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:30
"Кина не будет, электричество кончилось"(в данном случае футбола) ))).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:04
Рубильник он такой....)
В самый неподходящий момент вырубается!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:03
Ничего страшного не произошло. У всех случается подобное.
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