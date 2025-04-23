На стадионе «Боавишты» возникла проблема с электроэнергией

1745391238

вчера, 09:53

На домашнем стадионе «Боавишты» произошло отключение электроэнергии, однако проблема уже устранена.

По данным источника, существующая задолженность перед EDP (электроэнергетической компанией — прим.ред.) была погашена. Ранее клуб начал продажу билетов на матч со «Спортингом» в своём официальном магазине, сегодня она должна была возобновиться в обычном месте — отделе по связям с общественностью на «Эстадио до Бесса Секоло XXI».

Совет директоров «Боавишты» выпустил заявление, в котором сообщил, что отключение электричества произошло из-за трудностей, связанных со сменой поставщика электроэнергии, усугубленных длинными выходными.