Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЮношеская Лига УЕФА 2024/2025

«Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА

вчера, 21:15
Трабзонспор (до 19)Логотип футбольный клуб Трабзонспор (до 19)1 : 4Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)Матч завершен

«Трабзонспор» уступил «Барселоне» в финале Юношеской лиги УЕФА (1:4).

Ибрахим Диарра вывел каталонцев вперед на 11-й минуте, Андрес Куэнка удвоил преимущество команды на 18-й, Уго Альба увеличил разрыв в счете на 57-й, а на 68-й Диарра оформил дубль. Бикан Тибукоглу отыграл один мяч на 88-й.

Это третий подобный титул для испанской команды.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноНазвано имя лучшего тренера сезона в Чемпионшипе
Вчера, 16:51
ОфициальноБрат Беллингема признан лучшим молодым футболистом сезона в Чемпионшипе
Вчера, 16:45
«Ливерпуль» совершил исторический прорыв. В других элитных лигах Европы рекорды надолго
Вчера, 12:09Roman Novikov в блоге Цифровое измерениеКомментарии11
Дьёкереш оформил покер и опередил Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»
Вчера, 09:48
Официально«Лудогорец» в 14-й раз подряд стал чемпионом Болгарии
Вчера, 09:33
«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:27
Трабзонспор вообще попал по дополнительным показателям...
И как добрались до финала с такой игрой....
А в молодёжной Барсе есть ребята которые будут подпирать Ямаля....)
И последнее, Бикан после забитого мяча испанцам, рыдал как девица нежелающая идти за нелюбимого....) По окончании матча пол команды турок "поддержали" слезой почин страдальца... Можно подумать, что у них что то отобрали, непонятно как они с такой игрой прошли Интер и Зальцбург...
Кто смотрел игру не даст соврать - после третьего забитого испанцы пару замен сделали, после четвертого четыре и даже вышедший детсад достойно смотрелся на фоне турецких плакс... Катали вату с видом "Мы вам забили ровно столько сколько хотели"
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:15
у "Барсы" успехи по всем фронтам. Осталось только выиграть чемпионство Ла Лиги и взрослую ЛЧ. И будет полная фиеста.)
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 06:44
Это как у Барселоны система работает, что почти на всех уровнях футбол высокого качества.
112910415
112910415
сегодня в 06:08
империя наносит очередной удар !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:56, ред.
))))2025 -- год Барселоны. Юноши, как это сделает главная команда, громит всех. Женская Барса уничтожает все что двигается. И чего стоит разгром Челси с общим счётом 8-2. Осталось Рафинье и ко выйти в финал и победит
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:38
Ну вот и хватит с них на этом побед в евротурнирах на этот сезон.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:31
У Барселоны интегрированная продуманная школа подготовки игроков. Лучший клуб мира.
drug01
drug01
вчера в 21:27
Клуб Барселона держит марку!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:25
Команды явно разного класса...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 