«Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА

«Трабзонспор» уступил «Барселоне» в финале Юношеской лиги УЕФА (1:4).
Ибрахим Диарра вывел каталонцев вперед на 11-й минуте, Андрес Куэнка удвоил преимущество команды на 18-й, Уго Альба увеличил разрыв в счете на 57-й, а на 68-й Диарра оформил дубль. Бикан Тибукоглу отыграл один мяч на 88-й.
Это третий подобный титул для испанской команды.
И как добрались до финала с такой игрой....
А в молодёжной Барсе есть ребята которые будут подпирать Ямаля....)
И последнее, Бикан после забитого мяча испанцам, рыдал как девица нежелающая идти за нелюбимого....) По окончании матча пол команды турок "поддержали" слезой почин страдальца... Можно подумать, что у них что то отобрали, непонятно как они с такой игрой прошли Интер и Зальцбург...
Кто смотрел игру не даст соврать - после третьего забитого испанцы пару замен сделали, после четвертого четыре и даже вышедший детсад достойно смотрелся на фоне турецких плакс... Катали вату с видом "Мы вам забили ровно столько сколько хотели"
И как добрались до финала с такой игрой....
А в молодёжной Барсе есть ребята которые будут подпирать Ямаля....)
И последнее, Бикан после забитого мяча испанцам, рыдал как девица нежелающая идти за нелюбимого....) По окончании матча пол команды турок "поддержали" слезой почин страдальца... Можно подумать, что у них что то отобрали, непонятно как они с такой игрой прошли Интер и Зальцбург...
Кто смотрел игру не даст соврать - после третьего забитого испанцы пару замен сделали, после четвертого четыре и даже вышедший детсад достойно смотрелся на фоне турецких плакс... Катали вату с видом "Мы вам забили ровно столько сколько хотели"