«Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА

1745864110

вчера, 21:15

«Трабзонспор» уступил «Барселоне» в финале Юношеской лиги УЕФА (1:4).

Ибрахим Диарра вывел каталонцев вперед на 11-й минуте, Андрес Куэнка удвоил преимущество команды на 18-й, Уго Альба увеличил разрыв в счете на 57-й, а на 68-й Диарра оформил дубль. Бикан Тибукоглу отыграл один мяч на 88-й.

Это третий подобный титул для испанской команды.