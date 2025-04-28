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Брат Беллингема признан лучшим молодым футболистом сезона в Чемпионшипе

вчера, 16:45

Английская футбольная лига (EFL) объявила победителей в различных номинациях во втором, третьем и четвёртом дивизионах.

Лучшим игроком сезона в Чемпионшипе стал полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Густаво Хамер, отметившийся 9 голами и 7 результативными передачами в 40 матчах.

В Лиге Один победителем стал нападающий «Уикомб Уондерерс» Ричард Коне (21 гол в 39 играх), в Лиге Два — форвард «Бромлей» Майкл Чик (23 мяча в 44 поединках).

Лучшим молодым футболистом Чемпионшипа признан хавбек «Сандерленда» Джоб Беллингем (4 гола в 39 матчах) — брат полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Старший я считаю и сейчас один из лучших. Я лично наслаждаюсь его игрой. Может люди которые не смотрят матчи Реала, или только изредка это делают, просто смотрят на статистику Джуда. Но, почти вся игра Реала выстроена вокруг Беленгема. И без него сливочным приходится очень туго. Голов стало меньше, ну и что, схема, и роль другая. Модрич и Кроос тоже не часто отличались.
112910415
112910415
вчера в 17:50
вот она, трудовая династия !
zdeniss
zdeniss
вчера в 17:21
Значит скоро заберут в АПЛ
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:16
Старший тоже был лучшим и команда была лучшей, всякое бывает
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:13
Что-то младший брат Беллингема подкачал... Таланта не хватает или мастерства для АПЛ? Надо же так, разница в 2 года, а один 180 млн. стоит, а другой всего 18.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:09
Пошла пиар машина.
shur
shur
вчера в 16:50
...вопрос?! Кто теперь кем должен гордиться?!
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