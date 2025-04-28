Брат Беллингема признан лучшим молодым футболистом сезона в Чемпионшипе

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вчера, 16:45

Английская футбольная лига (EFL) объявила победителей в различных номинациях во втором, третьем и четвёртом дивизионах.

Лучшим игроком сезона в Чемпионшипе стал полузащитник «Шеффилд Юнайтед» , отметившийся 9 голами и 7 результативными передачами в 40 матчах.

В Лиге Один победителем стал нападающий «Уикомб Уондерерс» (21 гол в 39 играх), в Лиге Два — форвард «Бромлей» (23 мяча в 44 поединках).

Лучшим молодым футболистом Чемпионшипа признан хавбек «Сандерленда» (4 гола в 39 матчах) — брат полузащитника мадридского «Реала» .