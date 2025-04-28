Брат Беллингема признан лучшим молодым футболистом сезона в Чемпионшипе

Английская футбольная лига (EFL) объявила победителей в различных номинациях во втором, третьем и четвёртом дивизионах.
Лучшим игроком сезона в Чемпионшипе стал полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Густаво Хамер, отметившийся 9 голами и 7 результативными передачами в 40 матчах.
В Лиге Один победителем стал нападающий «Уикомб Уондерерс» Ричард Коне (21 гол в 39 играх), в Лиге Два — форвард «Бромлей» Майкл Чик (23 мяча в 44 поединках).
Лучшим молодым футболистом Чемпионшипа признан хавбек «Сандерленда» Джоб Беллингем (4 гола в 39 матчах) — брат полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.