Дьёкереш оформил покер и опередил Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»

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вчера, 09:48

Нападающий лиссабонского «Спортинга» сделал покер в матче чемпионата Португалии с «Боавиштой» (5:0) и забил 38-й гол в текущем сезоне турнира.

Таким образом, он опередил форварда «Ливерпуля» в борьбе за европейскую «Золотую бутсу», набрав 57 очков. На счету египтянина 28 забитых мячей, что равняется 56 баллам.

«Спортингу» осталось провести три игры в лиге, «Ливерпулю» — четыре.