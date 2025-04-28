Дьёкереш оформил покер и опередил Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш сделал покер в матче чемпионата Португалии с «Боавиштой» (5:0) и забил 38-й гол в текущем сезоне турнира.
Таким образом, он опередил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в борьбе за европейскую «Золотую бутсу», набрав 57 очков. На счету египтянина 28 забитых мячей, что равняется 56 баллам.
«Спортингу» осталось провести три игры в лиге, «Ливерпулю» — четыре.
Да и по такой логике получается, что РПЛ очень крутая лига, раз так мало забивают. Вероятно, запредельный уровень команд. 🤔
Да и по такой логике получается, что РПЛ очень крутая лига, раз так мало забивают. Вероятно, запредельный уровень команд. 🤔
будет одинакова вне зависимости от чемпа. Условный Кейн же забивает по 20+ голов и в АПЛ, и в Бундеслиге, а вот некоторые к примеру и в РПЛ 20 не могут положить не говоря уже и про более сильный чемп
будет одинакова вне зависимости от чемпа. Условный Кейн же забивает по 20+ голов и в АПЛ, и в Бундеслиге, а вот некоторые к примеру и в РПЛ 20 не могут положить не говоря уже и про более сильный чемп