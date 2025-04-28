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Дьёкереш оформил покер и опередил Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»

вчера, 09:48
БоавиштаЛоготип футбольный клуб Боавишта (Порту)0 : 5Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш сделал покер в матче чемпионата Португалии с «Боавиштой» (5:0) и забил 38-й гол в текущем сезоне турнира.

Таким образом, он опередил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в борьбе за европейскую «Золотую бутсу», набрав 57 очков. На счету египтянина 28 забитых мячей, что равняется 56 баллам.

«Спортингу» осталось провести три игры в лиге, «Ливерпулю» — четыре.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:48, ред.
Один из пользователей ( комм. в 09-54) уверен, что был договорняк. Так и вижу, как к "Боавиште" в раздевалку с "чёрного" входа тайными тропами, мимо туалетов пробирается представитель "Спортинга" и договаривается с командой, чтобы та "дала" Дьёкерешу забить нужное количество мячей, а затем оставляет чемоданчик с деньгами. А для солидности и убедительности своих слов пользователь проводит аналогию с матчем с участием Протасова.
И этот подкуп всего лишь ради того, чтобы футболист опередил египтянина ! Фантасты всего мира отдыхают в сторонке.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:15
Второй подряд ударный сезон от шведа, а ведь когда то Брайтону не пригодился
Константин Каплий
Константин Каплий ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:47
В АПЛ ещё преимущество, что там на 4 игры больше, чем в чемпионате Португалии
bars098
bars098
вчера в 16:55
Хотел бы его увидеть в Барсе
Niagara
Niagara
вчера в 15:09
не понимаю, почему его никто из топов не берет?
Baggio R.
Baggio R. ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 14:51
Было уже так. Советую глянуть список обладателей Золотой бутсы в 80-ых. Необъективность сравнения чемпионатов и скандалы с влиянием на результаты привели к появлению коэффициентов.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:23
Витя будет лакомый кусочек для грандов этим летом. Далеко пойдёт если не очутится в Челси и Юнайтед. Иначе год зря пролетит. Самый лучший вариант Дортмунд или Ливерпуль. Только вряд ли у Боруссии хватит средств на это
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 13:47
Египтянина бы "сунуть" в чемпионат Португалии, сколько бы он там, интересно, наколотил. А Дьёкереша - в АПЛ. Я к тому, что необходимо пересмотреть критерии вручения "Золотой бутсы" по степени силы чемпионатов. При желании, для торжества справедливости, всё можно сделать.
A.S.A
A.S.A ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:38
В чем то Вы правы, уровень команд ниже, но и уровень партнеров тоже ниже, тут 100% согласен!!! Но, есть еще плотность чемпионатов, где сопротивления больше, больше конкурентных команд и всё такое (ну, Вы понимаете), вот по этому, футбольные "чиновники" и разделяют чемпионаты на топ5 и все остальные....хотя, как по мне, форвард если он действительно мастер, то его реализация
будет одинакова вне зависимости от чемпа. Условный Кейн же забивает по 20+ голов и в АПЛ, и в Бундеслиге, а вот некоторые к примеру и в РПЛ 20 не могут положить не говоря уже и про более сильный чемп
A.S.A
A.S.A ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 13:28
Ну, этнически он может и мадьяр, но играет за сборную Шведции, так что исходя из этого - Викинг!)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:22
Непонятно, почему делают разные коэффициенты в лигах. Кто сказал, что в Португалии легче забивать! Уровень команд ниже? Да. Но так и уровень партнёров Дьёкереша тоже ниже, больше ошибок делают, выводя шведа на ударную позицию. Слабее соперники, но слабее и твоя команда.
Да и по такой логике получается, что РПЛ очень крутая лига, раз так мало забивают. Вероятно, запредельный уровень команд. 🤔
Romeo 777
Romeo 777 ответ zdeniss (раскрыть)
вчера в 12:28
Да-да, я в курсе на счет коэффициентов и как это считается. Поэтому и веду к тому, что коэффициент в чемпе Португалии ниже, но несмотря на это выше Салаха за счет количества
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:21
Ай, да Дьёкереш! Вот это форвард! Зверюга просто!
Estiva
Estiva ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:07
Викинг?) Он скорее мадьяр)))
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:03
Даже Дьекереш из португальского чемпионата за золотую бутсу ведёт борьбу, а Мбаппе ни в ПСЖ, ни в Реале не способен.
112910415
112910415
вчера в 11:44
битва не на жизнь, а на смерть !
zdeniss
zdeniss ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:39
да, уровни разные, но это регулируется коофициентами, у Салаха 28 голов = 56 баллов, у шведа 38 голов = 57 баллов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:36
Викинг мало того, что оформил покер, так еще и четыре больших шанса неиспользовал! Вообще, все голевые моменты в матче были связаны со шведом, он либо забивал, либо вратарь тащил его удары!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:20
Уровень турниров небо и земля.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:15
Дуэль ещё не окончена, время есть...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:13
Ну ещё не вечер. На Салаха может играть щас весь Ливерпуль в АПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:04
    5k6fwhyxd4w7
    5k6fwhyxd4w7
    вчера в 09:57
    Надеюсь у Салаха будет ещё шанс обойти соперника по голам
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 09:57, ред.
    Боавишта играла то неплохо, но когда Дьекериш оказывался перед штрафной противника было ощущение что его никто и ничто не сможет остановить, аш жалко было Боавишту, вроде стараются играют, а приходит Виктор и просто забивает гол потому что так захотел, особенно врой мяч прям показательная порка. Ни единого шанса у обороны хозяев и это против одного игрока
    Capral
    Capral
    вчера в 09:54
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 09:52
      Интересное соревнование нападающих.
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