Будущее Де Брюйне остаётся туманным

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что всё ещё не определился со своим будущим в карьере.
К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Я, однако, полагаю, что доказал свою готовность продолжать играть, раз продемонстрировал такие результаты в последние месяцы.
В начале апреля 33-летний игрок сообщил о своём намерении покинуть клуб этим летом.
Так что при всех попытках Де Брюйне сейчас выпрыгнуть из штанов и доказать, что он ещё, как говорил герой одного известного фильма, старый, но не бесполезный, вряд ли убедят руководство клуба продлевать контракт с бельгийцем на тех же условиях. А значит Кевину придётся делать выбор между деньгами и патриотизмом к клубу.
Так что при всех попытках Де Брюйне сейчас выпрыгнуть из штанов и доказать, что он ещё, как говорил герой одного известного фильма, старый, но не бесполезный, вряд ли убедят руководство клуба продлевать контракт с бельгийцем на тех же условиях. А значит Кевину придётся делать выбор между деньгами и патриотизмом к клубу.