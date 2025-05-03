Будущее Де Брюйне остаётся туманным

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вчера, 08:23

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что всё ещё не определился со своим будущим в карьере.

К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Я, однако, полагаю, что доказал свою готовность продолжать играть, раз продемонстрировал такие результаты в последние месяцы.

В начале апреля 33-летний игрок сообщил о своём намерении покинуть клуб этим летом.