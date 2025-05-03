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Будущее Де Брюйне остаётся туманным

вчера, 08:23

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что всё ещё не определился со своим будущим в карьере.

К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Я, однако, полагаю, что доказал свою готовность продолжать играть, раз продемонстрировал такие результаты в последние месяцы.

В начале апреля 33-летний игрок сообщил о своём намерении покинуть клуб этим летом.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 10:39, ред.
Все еще может играть в 34 года с апетитом до денег, как в свои лучшие годы на поле, когда был на пике физической формы и не ломался.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:04, ред.
Де Брюйне - хитрый лис. Хочет и на высоком уровне в топ-клубе играть, и при этом в деньгах не потерять. Но, скорее всего так не получиться. Тут или одно или другое. Вторую зарплату в клубе бельгийцу платили за его работу, за его роль сценариста и диспетчера в команде, потом пришёл Родри и подвинул Кевина с этой должности, заняв её сам, и думаю, если бы не травма Родриго, то уход Де Брюйне был бы уже вопросом давно решённым и не обсуждаемым. Но испанец скоро вернётся, а бельгиец соответственно опять уйдёт на второй план, и шейхи точно не захотят платить огромную зарплату за игрока скамейки, пусть в прошлом и легендарного для клуба.

Так что при всех попытках Де Брюйне сейчас выпрыгнуть из штанов и доказать, что он ещё, как говорил герой одного известного фильма, старый, но не бесполезный, вряд ли убедят руководство клуба продлевать контракт с бельгийцем на тех же условиях. А значит Кевину придётся делать выбор между деньгами и патриотизмом к клубу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:24
Если хочет играть в АПЛ то надо в зарплате потерять Ну а если хочешь деньги получать большие надо ехать в саудовскую аравию
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:13
Надеюсь, останется в Англии в каком нибудь клубе. Но надо поубавить аппетиты
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:59, ред.
Ну так предложения то есть, выбирай не хочу. На такого ветерана всегда клуб найдётся
Гость
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