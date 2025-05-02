В ЦСКА заявили, что клуб обсудит продление контракта с Николичем

Генеральный директор ЦСКА сообщил, что московский клуб намерен обсудить с главным тренером возможность продления контракта после окончания сезона.

С точки зрения результата итоги нужно подводить в конце сезона. С точки зрения прогресса команды, молодых игроков, выстроенной системы работы, взаимодействия с молодежной командой, инфраструктурой — видим прогресс и довольны, как организована работа. Довольны и микроклиматом в команде. Думаю, что и Марко будет спокойнее, и будет правильнее для клуба дождаться окончания сезона, а затем обсудить планы на будущее. Понятно, что еще один сезон законтрактован. Но мы стараемся смотреть не в завтрашний день, а в послезавтрашний.