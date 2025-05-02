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В ЦСКА заявили, что клуб обсудит продление контракта с Николичем

вчера, 10:16

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что московский клуб намерен обсудить с главным тренером Марко Николичем возможность продления контракта после окончания сезона.

С точки зрения результата итоги нужно подводить в конце сезона. С точки зрения прогресса команды, молодых игроков, выстроенной системы работы, взаимодействия с молодежной командой, инфраструктурой — видим прогресс и довольны, как организована работа. Довольны и микроклиматом в команде. Думаю, что и Марко будет спокойнее, и будет правильнее для клуба дождаться окончания сезона, а затем обсудить планы на будущее. Понятно, что еще один сезон законтрактован. Но мы стараемся смотреть не в завтрашний день, а в послезавтрашний.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:08
незачем чинить то, что не сломано !
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:25
А другой физрук, по-прежнему на остановке стоит, предложений ждет...
Сп62
Сп62
вчера в 15:17, ред.
А питерский физрук получается сильнее.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:07
"московский клуб намерен обсудить"

А что тут, собственно, обсуждать-то?
Команда БЕГАЕТ и многих переБЕГАЕТ, молодёжь прогрессирует, Пьянич как дядька у них и, похоже, что эта роль ему нравится, да и Аканфеев тоже эту роль исполняет
В общем, пока всё хорошо.
ИГРУ бы ещё поставить и будет просто отлично.
Capral
Capral
вчера в 11:54
Пока Николич работает неплохо, поставил игру, определил системность в игре, знает в каком направлении двигаться. Но нечто похожее мы уже проходили осенью прошлого года со Спартаком, когда команда на кураже сыграла удачно несколько месяцев, а сейчас явно сникла.. Руководству армейского клуба конечно видней, но надо бы подождать до конца сезона. И дело даже не в месте ЦСКА, которое команда займет в итоге, а в качестве игры и работе тренера. Мне никогда не нравился футбол Николича- сухой, оборонительный, но надо признать, что весной, армейцы играют в содержательный и грамотный футбол, хотя, возможно, и мало привлекательный. Собственно, не всем же бежать безголово шашками наголо...
shlomo
shlomo
вчера в 11:21
Наверное знают что делают... посмотрим на результаты продления.
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 11:11
Подфартило этому 92ону, но вечно так не может продолжаться. Рано или позно натура физрука проявится и в результатах команды.
3ggtwxcfh3s3
3ggtwxcfh3s3
вчера в 11:09
Украинский мошенник Гинер сможет уговорить Николича.
drug01
drug01
вчера в 11:05
Верное решение! Надо работать!
ABir
ABir
вчера в 11:01
А у них других вариантов просто нет.
протон
протон
вчера в 10:40
Не берите пример со Смородской. думаю продлят
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:24
Надо дать поработать-это точно.
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