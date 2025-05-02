В ЦСКА заявили, что клуб обсудит продление контракта с Николичем

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что московский клуб намерен обсудить с главным тренером Марко Николичем возможность продления контракта после окончания сезона.
С точки зрения результата итоги нужно подводить в конце сезона. С точки зрения прогресса команды, молодых игроков, выстроенной системы работы, взаимодействия с молодежной командой, инфраструктурой — видим прогресс и довольны, как организована работа. Довольны и микроклиматом в команде. Думаю, что и Марко будет спокойнее, и будет правильнее для клуба дождаться окончания сезона, а затем обсудить планы на будущее. Понятно, что еще один сезон законтрактован. Но мы стараемся смотреть не в завтрашний день, а в послезавтрашний.
А что тут, собственно, обсуждать-то?
Команда БЕГАЕТ и многих переБЕГАЕТ, молодёжь прогрессирует, Пьянич как дядька у них и, похоже, что эта роль ему нравится, да и Аканфеев тоже эту роль исполняет
В общем, пока всё хорошо.
ИГРУ бы ещё поставить и будет просто отлично.
А что тут, собственно, обсуждать-то?
Команда БЕГАЕТ и многих переБЕГАЕТ, молодёжь прогрессирует, Пьянич как дядька у них и, похоже, что эта роль ему нравится, да и Аканфеев тоже эту роль исполняет
В общем, пока всё хорошо.
ИГРУ бы ещё поставить и будет просто отлично.