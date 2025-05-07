«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером

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вчера, 18:47

«Фиорентина» объявила о продлении контракта с главным тренером до 30 июня 2027 года.

Специалист возглавил команду летом 2024-го. После 35 туров клуб занимает 8-е место и итальянской Серии А, имея в активе 59 очков.