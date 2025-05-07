«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером

«Фиорентина» объявила о продлении контракта с главным тренером Раффаэле Палладино до 30 июня 2027 года.
Специалист возглавил команду летом 2024-го. После 35 туров клуб занимает 8-е место и итальянской Серии А, имея в активе 59 очков.
«Фиорентина» объявила о продлении контракта с главным тренером Раффаэле Палладино до 30 июня 2027 года.
Специалист возглавил команду летом 2024-го. После 35 туров клуб занимает 8-е место и итальянской Серии А, имея в активе 59 очков.
но раз клуб уверен в тренере. значит, есть что то достаточного для них.
но раз клуб уверен в тренере. значит, есть что то достаточного для них.