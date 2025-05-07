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«Фиорентина» продлила контракт с главным тренером

вчера, 18:47

«Фиорентина» объявила о продлении контракта с главным тренером Раффаэле Палладино до 30 июня 2027 года.

Специалист возглавил команду летом 2024-го. После 35 туров клуб занимает 8-е место и итальянской Серии А, имея в активе 59 очков.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:38
Наверное руководство все устраивает
shlomo
shlomo
вчера в 19:14
Все правильно сделало руководство клуба....удачи тренеру уже в новом сезоне.
drug01
drug01
вчера в 19:02
Успех есть пусть работает дальше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:51
8 место плохо для Фиорентины.
но раз клуб уверен в тренере. значит, есть что то достаточного для них.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:50, ред.
Для фиалок 8е место получается это успех, по крайней мере промежуточный. Хоть бы результата подождали завтрашней игры
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