Лукас Васкес покинет «Реал» по окончании нынешнего сезона

Защитник Лукас Васкес по окончании нынешнего сезона покинет «Реал».
Контракт футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны его не продлят.
Игрок находился в системе клуба с 2007 года.
Защитник Лукас Васкес по окончании нынешнего сезона покинет «Реал».
Контракт футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны его не продлят.
Игрок находился в системе клуба с 2007 года.
В любом случае спасибо Лукасу за его выступления за Мадрид, за его вклад в достижения команды, за его самоотдачу и преданность клубу! Хороший, спокойный и скромный парень, который навсегда вписал своё имя в историю клуба!
В любом случае спасибо Лукасу за его выступления за Мадрид, за его вклад в достижения команды, за его самоотдачу и преданность клубу! Хороший, спокойный и скромный парень, который навсегда вписал своё имя в историю клуба!