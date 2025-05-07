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Лукас Васкес покинет «Реал» по окончании нынешнего сезона

вчера, 12:55

Защитник Лукас Васкес по окончании нынешнего сезона покинет «Реал».

Контракт футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны его не продлят.

Игрок находился в системе клуба с 2007 года.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 22:49
Пришло время ротации
Robin Hood
Robin Hood ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:55
"Ювентусу нужен новаторский гениальный тренер на долгую перспективу, такой как Тиаго Мотта, творивший чудеса с Больньей с симпатичным и умным футболом, вот с ним Ювентус на долгие годы станет доминировать в Италии и Европе"
мечты, мечты, вот приедет барин, барин нас рассудит
протон
протон
вчера в 15:16
Всех упомянутых на мороз! Время вышло, спасибо им за вклад , спасибо за все. Но пришло время расставаться , пришло время сделать из Реала не накопитель игроков разного уровня, а структурную команду, с почерком , с изюминкой. Уверен, Алонсо- тот , кто нужен, в долгую перспективу , надеюсь Фло не ударится в маразм на старости лет, и поможет Хаби. Нужно буквально 3-4 игрока в состав - Каррерас, Салиба (либо другой ЦЗ),Субименди, и на лз можно Хато или Тео, жду новый сезон с нетерпением и жду мощную закупку о Реала летом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:47
Лукас лучше перейти в клуб ЛаЛиги.
чтоб быть на виду тренера сб. Испании.
а так волен
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:33
Логичное решение, после того, как клуб подписал ТАА. Использовать в атаке Васкеса не станут, там и без него игроков хватает, а быть третьим вариантом на позиции правого защитника после Трента и Карвы Васкес сам не захочет. Теперь важно сделать следующий шаг и выбрать место продолжения карьеры. МЛС или Саудовская Аравия, а возможно в клуб по скромнее из той же ЛаЛиги. Вообщем, летом всё узнаем
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:25, ред.
Ну это вполне логично. Мало того, что Васкес уже просто физически не вытягивает уровень команды, так теперь ещё и третий футболист на позицию ПЗ придёт в клуб. Получается, что Трент будет в основе, Карвахаль будет игроком ротации, и в таком случае Васкесу просто не остаётся места в команде. Можно было бы ещё предположить, что он может быть резервистом на позицию правого вингера, на которой он играл раньше, но и эта позиция забита под завязку. Тут и Родриго, и Гюлер, и Браим Диас. Так что и здесь никак.

В любом случае спасибо Лукасу за его выступления за Мадрид, за его вклад в достижения команды, за его самоотдачу и преданность клубу! Хороший, спокойный и скромный парень, который навсегда вписал своё имя в историю клуба!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:20
Такова футбольная жизнь к сожалению! Стареют все!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:11
Как не печально , но всё когда то закачивается...
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