Несколько игроков покинут «Краснодар» летом

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вчера, 13:46

Нападающий , полузащитник , защитник и вратарь летом уйдут из «Краснодара».

Контракты российских игроков рассчитаны до ближайшего лета, они продлены не будут. Бразилец может перейти в «Трабзонспор» или «Палмейрас», которые ранее им интересовались.