Несколько игроков покинут «Краснодар» летом

Нападающий Фёдор Смолов, полузащитник Юрий Газинский, защитник Тормена и вратарь Юрий Дюпин летом уйдут из «Краснодара».
Контракты российских игроков рассчитаны до ближайшего лета, они продлены не будут. Бразилец может перейти в «Трабзонспор» или «Палмейрас», которые ранее им интересовались.
Ну и Тормену не жаль, он в этом сезоне костолом и дисциплины ноль. лишь бы продали, а не бесплатно ушел
Ну и Тормену не жаль, он в этом сезоне костолом и дисциплины ноль. лишь бы продали, а не бесплатно ушел
p.s. но чемпионство конечно еще выиграть над. Нелегкая прогулка впереди
p.s. но чемпионство конечно еще выиграть над. Нелегкая прогулка впереди