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Несколько игроков покинут «Краснодар» летом

вчера, 13:46

Нападающий Фёдор Смолов, полузащитник Юрий Газинский, защитник Тормена и вратарь Юрий Дюпин летом уйдут из «Краснодара».

Контракты российских игроков рассчитаны до ближайшего лета, они продлены не будут. Бразилец может перейти в «Трабзонспор» или «Палмейрас», которые ранее им интересовались.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 03:01, ред.
Мне вообще не понятно, зачем брали (ну хоть бесплатно) Газинского, Смолова и Дюпина, если они не планируют через месяц карьеру завершить в норм клубе? Газинский со Смоловым тут легенды клуба, я думал они пришли завершать карьеру и становиться здесь персоналом клуба

Ну и Тормену не жаль, он в этом сезоне костолом и дисциплины ноль. лишь бы продали, а не бесплатно ушел
fjg3f75f2ut6
fjg3f75f2ut6
вчера в 21:48
Федя похоже повесит бутсы на гвоздь
протон
протон
вчера в 15:04
Тут вопрос в том какие дальше амбиции. Судя по тому что уже подписали очередного латиноса на фланг, то оставаться конкурентами. А значит перехода от "Ну теперь у нас есть историческое достижение можно и в молодежь теперь больше инвестировать" скорее всего не будет. Что впрочем логично наверное.
p.s. но чемпионство конечно еще выиграть над. Нелегкая прогулка впереди
Capral
Capral
вчера в 14:10
Из всех жаль только Тормену. Остальные, включаю, особенно Смолова и Дюпина- не для Краснодара.
drug01
drug01
вчера в 14:02
Надо успешно доиграть сезон!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:59
Все, кроме Тормены давно сбитые летчики. На их место полно молодых
Гость
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