Кларенс Зеедорф получил должность в иранском клубе

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вчера, 19:36

Бывший футболист мадридского «Реала», «Интера», «Милана» и сборной Нидерландов будет работать в иранском «Эстеглале» из Тегерана. Он стал советником генерального директора клуба.

После завершения игровой карьеры Зеедорф был главным тренером «Милана», «Шэньчжэня», «Депортиво» из Ла-Коруньи и сборной Камеруна.