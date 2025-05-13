Кларенс Зеедорф получил должность в иранском клубе

Бывший футболист мадридского «Реала», «Интера», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф будет работать в иранском «Эстеглале» из Тегерана. Он стал советником генерального директора клуба.
После завершения игровой карьеры Зеедорф был главным тренером «Милана», «Шэньчжэня», «Депортиво» из Ла-Коруньи и сборной Камеруна.
её сейчас талибан контролирует...
женский футбол под запретом...
её сейчас талибан контролирует...
женский футбол под запретом...
Но вспоминаю, как его закрыл К.Каладзе, в 1999г, в ЛЧ, в игре Динамо Киев-Реал в 1/4!!!
Но вспоминаю, как его закрыл К.Каладзе, в 1999г, в ЛЧ, в игре Динамо Киев-Реал в 1/4!!!