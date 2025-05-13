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Кларенс Зеедорф получил должность в иранском клубе

вчера, 19:36

Бывший футболист мадридского «Реала», «Интера», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф будет работать в иранском «Эстеглале» из Тегерана. Он стал советником генерального директора клуба.

После завершения игровой карьеры Зеедорф был главным тренером «Милана», «Шэньчжэня», «Депортиво» из Ла-Коруньи и сборной Камеруна.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Ну а что?)...там APL...Афганская премьер лига...не шутка)...
её сейчас талибан контролирует...
женский футбол под запретом...
Capral
Capral
вчера в 20:18
Кларенс был конечно неповторимый игрок!!!
Но вспоминаю, как его закрыл К.Каладзе, в 1999г, в ЛЧ, в игре Динамо Киев-Реал в 1/4!!!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:50
Вот это занесло, а потом в Афганистан?)
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