Хаби Алонсо будет главным тренером «Реала» уже на клубном чемпионате мира

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который переходит на работу в «Реал», возглавит мадридцев уже на предстоящем клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня.
Ранее предполагалось, что «Реал» на КЧМ может повезти временный главный тренер, назывались кандидатуры Сантьяго Солари и Альваро Арбелоа.
Что касается нынешнего тренера «Реала» Карло Анчелотти, то он, как ожидается, в июне возглавит сборную Бразилии.
Единственным минусом такого быстрого назначение может стать этот самый КЧМ, где Пересу сразу будут нужны победы, так как премиальные в турнире довольно внушительные, и Алонсо с первых же дней в команде попадёт под психологическое и моральное давление. Но с другой стороны, если взялся тренировать такой клуб как Реал, то должен быть готов к любого рода давлению.
В общем посмотрим, что получится или не получиться у Хаби, но в любом случае сейчас на него вся надежда. И удачи ему в Реале!
Единственным минусом такого быстрого назначение может стать этот самый КЧМ, где Пересу сразу будут нужны победы, так как премиальные в турнире довольно внушительные, и Алонсо с первых же дней в команде попадёт под психологическое и моральное давление. Но с другой стороны, если взялся тренировать такой клуб как Реал, то должен быть готов к любого рода давлению.
В общем посмотрим, что получится или не получиться у Хаби, но в любом случае сейчас на него вся надежда. И удачи ему в Реале!