Хаби Алонсо будет главным тренером «Реала» уже на клубном чемпионате мира

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вчера, 09:46

Главный тренер «Байера» , который переходит на работу в «Реал», возглавит мадридцев уже на предстоящем клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня.

Ранее предполагалось, что «Реал» на КЧМ может повезти временный главный тренер, назывались кандидатуры и .

Что касается нынешнего тренера «Реала» , то он, как ожидается, в июне возглавит сборную Бразилии.