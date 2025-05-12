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Хаби Алонсо будет главным тренером «Реала» уже на клубном чемпионате мира

вчера, 09:46

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который переходит на работу в «Реал», возглавит мадридцев уже на предстоящем клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня.

Ранее предполагалось, что «Реал» на КЧМ может повезти временный главный тренер, назывались кандидатуры Сантьяго Солари и Альваро Арбелоа.

Что касается нынешнего тренера «Реала» Карло Анчелотти, то он, как ожидается, в июне возглавит сборную Бразилии.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:46
Тут кстати Перес правильно поступил, чем раньше Алонсо начнёт, тем быстрее будет готов к сезону.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 13:32
Сильный Реал очень интересен футбольному миру. У Алонсо все получится, успехов и удачи ему. Будет очень интересно посмотреть противостояние с тренером из Германии, Фликом.К болельщикам Реала, не вините во всех провалах Анчелотти, это великий тренер, великого клуба.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 10:51
Зря Арбелоа не берут, он бы команде дриблинг улучшил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:13
Буду надеяться на лучшее с приходом Алонсо.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:11
Это было бы неплохо, чтобы тренер познакомился с командой, пощупал её, и к началу сезона уже примерно понимал, кто чего стоит, над чем нужно работать, чему больше уделить внимание. Да и футболисты, чтобы понемногу начали привыкать к схеме, тактике и стратегии нового тренера. Чтобы к началу чемпионата Испании уже примерно был сформирован основной костяк команды, выявлены самые проблемные места, и было время их залатать, пока ещё будет открыто трансферное окно. Хотя, конечно, эти самые проблемные места и так всем понятны, но всё же.

Единственным минусом такого быстрого назначение может стать этот самый КЧМ, где Пересу сразу будут нужны победы, так как премиальные в турнире довольно внушительные, и Алонсо с первых же дней в команде попадёт под психологическое и моральное давление. Но с другой стороны, если взялся тренировать такой клуб как Реал, то должен быть готов к любого рода давлению.

В общем посмотрим, что получится или не получиться у Хаби, но в любом случае сейчас на него вся надежда. И удачи ему в Реале!
w8yjdy3xhgqf
w8yjdy3xhgqf
вчера в 10:10
Может хоть в защите успеет порядок навести
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