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В «Динамо» рассказали о поиске главного тренера

вчера, 08:24

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о поиске главного тренера клуба.

«Динамо» всегда ищет тренеров и игроков, у нас есть как лонг-листы, так и шорт-листы, мы должны быть готовы к любому развитию событий.

Приоритет — тренер, с которым «Динамо» будет улучшать свои результаты.

Недавно «Динамо» отправило в отставку чеха Марцела Личку.

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Динамо М
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Николай 1
Николай 1
сегодня в 05:32
Гафин: "Приоритет — тренер, с которым «Динамо» будет улучшать свои результаты."
Кабы заранее знать, что будет улучшать, я бы тоже четыре раза не женился!
котлина брат
котлина брат
вчера в 19:06
тут это, без лизы алерт не обойтись.
Fronz50
Fronz50
вчера в 14:36
Карпин
Николай 1
Николай 1 ответ 7xfja96g8pw4 (раскрыть)
вчера в 11:58
Чабанский.
Николай 1
Николай 1
вчера в 11:57
Что-то вчера многовато тренеров на трибунах сидело. Слетаются вороны? Поживу чуют.
7xfja96g8pw4
7xfja96g8pw4
вчера в 11:10
Назначат чабана, будет Динамо результат.
Capral
Capral
вчера в 10:06
Да оба они- гуси лапчатые...
Gotlib
Gotlib ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 09:52
Пока что по игре и результатам Гусь выглядит предпочтительнее сосисочного чеха.
Gotlib
Gotlib ответ Zwerz (раскрыть)
вчера в 09:50
За то, что не давал результат.
drug01
drug01
вчера в 09:46
Тренер Гусев для Динамо не та величина!!
g3ja43dt7gyf
g3ja43dt7gyf
вчера в 09:11
Обязательно на АВИТО нужно дать объявление!
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:01
Бюджетный вариант уже на лавке сидит...
v8662ahatnf7
v8662ahatnf7
вчера в 08:47
Как бы не стать на путь Спартака менять тренеров каждый сезон и все без толку.
Zwerz
Zwerz
вчера в 08:46
Не понятно зачем старого увольняли.
xyjt2wefn8sw
xyjt2wefn8sw
вчера в 08:45
Гусев унизил спартак, зачем искать другого тренера?
Capral
Capral
вчера в 08:43
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 08:37
    Может стоит присмотреться к Гусеву?
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