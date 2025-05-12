В «Динамо» рассказали о поиске главного тренера

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о поиске главного тренера клуба.
«Динамо» всегда ищет тренеров и игроков, у нас есть как лонг-листы, так и шорт-листы, мы должны быть готовы к любому развитию событий.
Приоритет — тренер, с которым «Динамо» будет улучшать свои результаты.
Недавно «Динамо» отправило в отставку чеха Марцела Личку.
Кабы заранее знать, что будет улучшать, я бы тоже четыре раза не женился!
Кабы заранее знать, что будет улучшать, я бы тоже четыре раза не женился!