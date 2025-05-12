В «Динамо» рассказали о поиске главного тренера

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о поиске главного тренера клуба.

«Динамо» всегда ищет тренеров и игроков, у нас есть как лонг-листы, так и шорт-листы, мы должны быть готовы к любому развитию событий.

Приоритет — тренер, с которым «Динамо» будет улучшать свои результаты.