Анчелотти подписал контракт со сборной Бразилии

Пресс-служба Бразильской футбольной конфедерации (CBF) сообщила, что Карло Анчелотти будет новым главным тренером сборной Бразилии.
Приглашение Карло Анчелотти в нашу национальную команду – это не просто стратегический шаг. Это сигнал всему миру о том, что мы стремимся вернуть себе первое место на пьедестале. Он является величайшим тренером в истории и теперь возглавит самую титулованную сборную в мире. Вместе мы создадим новые славные страницы в истории бразильского футбола.
Анчелотти начнет свою работу с командой уже в июне на матчах против Эквадора и Парагвая и будет руководить сборной вплоть до чемпионата мира 2026 года.
Карло станет первым иностранным тренером в истории мужской сборной Бразилии.
Тут и у папы Карло большой выбор игроков на любой вкус, не нужно выпрашивать игроков, которых в итоге не дадут. И график смягчённый, самое то перед пенсией.
Ну и для бразилов надежда, что старина Анчи поднимет их с колен. Там и Родриго и Винисиус хорошо с ним знакомы, да и тот же Каземиро, если вызываться будет.
В общем, удачи папе Карло!
Тут и у папы Карло большой выбор игроков на любой вкус, не нужно выпрашивать игроков, которых в итоге не дадут. И график смягчённый, самое то перед пенсией.
Ну и для бразилов надежда, что старина Анчи поднимет их с колен. Там и Родриго и Винисиус хорошо с ним знакомы, да и тот же Каземиро, если вызываться будет.
В общем, удачи папе Карло!
Вон Испания выиграла Евро с тренером который не имел больших побед, а Аргентина поставила Скалони о котором особо никто не слышал и добивались успеха благодаря своим..... наставникам....Но похоже у бразильцев такие же клоуны сидят как и у Англичан которые поставили немца.........
PS ну посмотри что дед сделает без кабинета Переса))))))
Вон Испания выиграла Евро с тренером который не имел больших побед, а Аргентина поставила Скалони о котором особо никто не слышал и добивались успеха благодаря своим..... наставникам....Но похоже у бразильцев такие же клоуны сидят как и у Англичан которые поставили немца.........
PS ну посмотри что дед сделает без кабинета Переса))))))
Может быть, с возрастом захотелось большей размеренности и достичь высот со сборной страны. Тем более, он со столькими бразильцами работает.
Я думаю, что и условия у него там привлекательные.
С другой стороны, он может быть под постоянным мониторингом других клубов и потом резко, после 2026 срулить куда-то
Может быть, с возрастом захотелось большей размеренности и достичь высот со сборной страны. Тем более, он со столькими бразильцами работает.
Я думаю, что и условия у него там привлекательные.
С другой стороны, он может быть под постоянным мониторингом других клубов и потом резко, после 2026 срулить куда-то