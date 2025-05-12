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Анчелотти подписал контракт со сборной Бразилии

вчера, 17:36

Пресс-служба Бразильской футбольной конфедерации (CBF) сообщила, что Карло Анчелотти будет новым главным тренером сборной Бразилии.

Приглашение Карло Анчелотти в нашу национальную команду – это не просто стратегический шаг. Это сигнал всему миру о том, что мы стремимся вернуть себе первое место на пьедестале. Он является величайшим тренером в истории и теперь возглавит самую титулованную сборную в мире. Вместе мы создадим новые славные страницы в истории бразильского футбола.

Анчелотти начнет свою работу с командой уже в июне на матчах против Эквадора и Парагвая и будет руководить сборной вплоть до чемпионата мира 2026 года.

Карло станет первым иностранным тренером в истории мужской сборной Бразилии.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:31
Удачи Папе Карло. Классный был игрок и талантливый нынче тренер.
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 20:41
Обуздать ленивых бразилов будет сложно.. В Мадриде было тоже самое.. И что он будет делать с Неймаром?.. Выпускать только потому, что он Неймар?.. 🤔
Брулин
Брулин
вчера в 20:24, ред.
Главный претендент на победу на ЧМ. Напомню, что пройдет он в Америке, где латиносы традиционно сильнее, свои стены
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 20:01
лучшим тренером в истории пишут? серьёзно? )
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:49, ред.
Тут как говорится палка о двух концах.... с одной стороны опытный, мудрый тренер, повидавший всё на своем тренерском веку, тренер победитель, но с другой стороны, тренер который трудился только в клубном футболе и не известно, как проявит себя на новом поприще!
Анчи не загоняет игроков в рамки, схемы и возможно это позволит им быть постоянно раскрепощенными и такие мастера как Рафинья, Вини, Родриго и прочие добьются больших побед благодаря этому.
Карло Анчелотти станет первым в истории бразилии тренером иностранцем, назначенным на родль главного тренера сборной!!!
А во немного символизма....Анчелотти закончил карьеру футболиста в 1992-м. Последним для легенды стал товарищеский матч против сборной Бразилии....
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
вчера в 19:33
Ну почему б и нет?!
Может быть, с возрастом захотелось большей размеренности и достичь высот со сборной страны. Тем более, он со столькими бразильцами работает.
Я думаю, что и условия у него там привлекательные.
С другой стороны, он может быть под постоянным мониторингом других клубов и потом резко, после 2026 срулить куда-то
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:04
Связка Анчелотти и сб Бразилии звучит солидно! Очень интересно посмотреть как сложится этот тандем. Успехов и удачи папе Карло на новом посту!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:45
Не знаю, не знаю... Он и королевским клубом, напичканном игроками экстра - уровня, как следует не руководит, и игра команды валится у футболистов "из рук" ( т.е. ног ); не случится ли этого и со сборной. Игроки последней могут подумать про себя, чего, мол, этот тренер добился с "Реалом", ответят - ничего, и будут правы. На мой взгляд, игроки сборной в какой - то момент потеряли чувство локтя и перестали быть единым коллективом. Разрозненные единицы высокого уровня, и не более того. Впрочем, в своих размышлениях могу ошибаться, и у Анчелотти всё пойдёт как по маслу. Дай Бог.
Маг_тм
Маг_тм ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:31
Этот дед и до кабинета Переса доказал всему миру свою профессиональность)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:30
Думаю Анчи самый идеальный вариант для этой сборной
drug01
drug01
вчера в 18:27
Доброго пути, успешной работы... Мы с тобой!!!
DXTK
DXTK
вчера в 18:27
Я думаю Бразилия ничего не достигнет с Анчелотти он клубный тренер а не для сборных...... как думаете почему его не приглашали в сборную Италию ? раз он такой крутой???............

Вон Испания выиграла Евро с тренером который не имел больших побед, а Аргентина поставила Скалони о котором особо никто не слышал и добивались успеха благодаря своим..... наставникам....Но похоже у бразильцев такие же клоуны сидят как и у Англичан которые поставили немца.........

PS ну посмотри что дед сделает без кабинета Переса))))))
cygbqatax79j
cygbqatax79j
вчера в 18:19
И там его снова ждёт это 56 Винисиус
протон
протон
вчера в 18:13
Это будет ооочень интересно.
Тут и у папы Карло большой выбор игроков на любой вкус, не нужно выпрашивать игроков, которых в итоге не дадут. И график смягчённый, самое то перед пенсией.
Ну и для бразилов надежда, что старина Анчи поднимет их с колен. Там и Родриго и Винисиус хорошо с ним знакомы, да и тот же Каземиро, если вызываться будет.
В общем, удачи папе Карло!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:00
Надо было раньше звать, а теперь всё, поезд уехал. Анчи с возрастом уже сдаёт позиции. Да и в сборной нет тех игроков с которыми можно писать славные страницы.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:56
Удачи ему
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:55
Не всегда Великий клубный тренер становится великим тренером сборной
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 17:46
Спасибо!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:45
Хорошо, отправим актуальный код 13го.
Lobo77
Lobo77
вчера в 17:40
Ждем обновления рекордов типа 1-7.
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 17:39
На 11 число
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