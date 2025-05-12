Анчелотти подписал контракт со сборной Бразилии

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вчера, 17:36

Пресс-служба Бразильской футбольной конфедерации ( CBF ) сообщила, что будет новым главным тренером сборной Бразилии.

Приглашение Карло Анчелотти в нашу национальную команду – это не просто стратегический шаг. Это сигнал всему миру о том, что мы стремимся вернуть себе первое место на пьедестале. Он является величайшим тренером в истории и теперь возглавит самую титулованную сборную в мире. Вместе мы создадим новые славные страницы в истории бразильского футбола.

Анчелотти начнет свою работу с командой уже в июне на матчах против Эквадора и Парагвая и будет руководить сборной вплоть до чемпионата мира 2026 года.

Карло станет первым иностранным тренером в истории мужской сборной Бразилии.