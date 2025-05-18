Де Брюйне не исключает продолжения карьеры в другом клубе АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» ответил на вопрос о своем будущем:

Я веду переговоры с клубами о своем будущем, да. Хочу играть в хороший футбол, какое бы решение ни было принято. Остаться в Англии? Зависит от того, кто меня пригласит. У меня семья и дети, поэтому мне нужно принять сложное решение, которое устроит всех.