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Де Брюйне не исключает продолжения карьеры в другом клубе АПЛ

вчера, 11:13

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ответил на вопрос о своем будущем:

Я веду переговоры с клубами о своем будущем, да. Хочу играть в хороший футбол, какое бы решение ни было принято. Остаться в Англии? Зависит от того, кто меня пригласит. У меня семья и дети, поэтому мне нужно принять сложное решение, которое устроит всех.

Напомним, что в начале апреля бельгиец объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ zhyr4wv8rnk5 (раскрыть)
вчера в 15:22
Какого плана клуб ему бы подошёл более всего?
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:48
Кажется вчерашний финал - официальные похороны Кевина как великого игрока. На каждое удачное действие было по 5-6 косяков. Обрезки, пасы в никуда, удары по воробьям, лень в прессинге...
Талант еще есть и что-то гениальное в одном-двух эпизодах за матч он выдать может. Но на самую высокую зарплату в АПЛ уже точно играть не в состоянии. И даже просто на основу топ-клуба. А другие его аппетит не потянут.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:02
"Зависит от того, кто меня пригласит..."

Пригласить могут многие, тут правильнее говорить, - зависит от того, кто потянет мою зарплату. Ведь Кевин мог и в Ман Сити остаться, ему же предлагали продление контракта с понижением зарплаты, как к примеру тому же Модричу в Реале. Но бельгийца это не устроило. И тут возникает вопрос: а какой клуб АПЛ согласится взять возрастного и травматичного игрока, ещё и на одну из самых высоких зарплат в АПЛ? Думаю, ответ очевиден, - никто. Если Де Брюйне не уменьшит свои финансовые запросы, то путь у него один, - на Ближний Восток покорять пески. А если всё же согласиться умерить свои аппетиты, то возникает второй вопрос: зачем тогда нужно было уходить из родного МС?

Вот этим летом и посмотрим чем завершиться сага с гордым и неуступчивым бельгийцем.
zhyr4wv8rnk5
zhyr4wv8rnk5
вчера в 11:33
Если найдет другой клуб то это будет лучше..
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 11:26
Крутой игрой . хорошая техника все пригодиться
Гость
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