Де Брюйне не исключает продолжения карьеры в другом клубе АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ответил на вопрос о своем будущем:
Я веду переговоры с клубами о своем будущем, да. Хочу играть в хороший футбол, какое бы решение ни было принято. Остаться в Англии? Зависит от того, кто меня пригласит. У меня семья и дети, поэтому мне нужно принять сложное решение, которое устроит всех.
Напомним, что в начале апреля бельгиец объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона.
Пригласить могут многие, тут правильнее говорить, - зависит от того, кто потянет мою зарплату. Ведь Кевин мог и в Ман Сити остаться, ему же предлагали продление контракта с понижением зарплаты, как к примеру тому же Модричу в Реале. Но бельгийца это не устроило. И тут возникает вопрос: а какой клуб АПЛ согласится взять возрастного и травматичного игрока, ещё и на одну из самых высоких зарплат в АПЛ? Думаю, ответ очевиден, - никто. Если Де Брюйне не уменьшит свои финансовые запросы, то путь у него один, - на Ближний Восток покорять пески. А если всё же согласиться умерить свои аппетиты, то возникает второй вопрос: зачем тогда нужно было уходить из родного МС?
Вот этим летом и посмотрим чем завершиться сага с гордым и неуступчивым бельгийцем.
Пригласить могут многие, тут правильнее говорить, - зависит от того, кто потянет мою зарплату. Ведь Кевин мог и в Ман Сити остаться, ему же предлагали продление контракта с понижением зарплаты, как к примеру тому же Модричу в Реале. Но бельгийца это не устроило. И тут возникает вопрос: а какой клуб АПЛ согласится взять возрастного и травматичного игрока, ещё и на одну из самых высоких зарплат в АПЛ? Думаю, ответ очевиден, - никто. Если Де Брюйне не уменьшит свои финансовые запросы, то путь у него один, - на Ближний Восток покорять пески. А если всё же согласиться умерить свои аппетиты, то возникает второй вопрос: зачем тогда нужно было уходить из родного МС?
Вот этим летом и посмотрим чем завершиться сага с гордым и неуступчивым бельгийцем.
Талант еще есть и что-то гениальное в одном-двух эпизодах за матч он выдать может. Но на самую высокую зарплату в АПЛ уже точно играть не в состоянии. И даже просто на основу топ-клуба. А другие его аппетит не потянут.
Талант еще есть и что-то гениальное в одном-двух эпизодах за матч он выдать может. Но на самую высокую зарплату в АПЛ уже точно играть не в состоянии. И даже просто на основу топ-клуба. А другие его аппетит не потянут.