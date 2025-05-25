Ивич поздравил Галицкого с чемпионством

Бывший главный тренер «Краснодара» поздравил клуб с первым в истории чемпионским титулом.

Я очень рад успеху «Краснодара». С большинством игроков мы работали вместе на протяжении полутора лет. Я поздравляю их всех, а также тренерский штаб и работников клуба. Все они были очень важны для этой победы. Отдельные поздравления президенту клуба Сергею Галицкому. Он заслужил этот трофей.