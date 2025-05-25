Ивич поздравил Галицкого с чемпионством

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поздравил клуб с первым в истории чемпионским титулом.
Я очень рад успеху «Краснодара». С большинством игроков мы работали вместе на протяжении полутора лет. Я поздравляю их всех, а также тренерский штаб и работников клуба. Все они были очень важны для этой победы. Отдельные поздравления президенту клуба Сергею Галицкому. Он заслужил этот трофей.
«Краснодар» занял первое место в Российской Премьер-Лиге и стал лишь седьмой командой, выигравшей золотые медали в чемпионатах России.
Даже Кордоба, который пришел в клуб 15 сентября 2021 года - Трансфер Мусаева. Выбор Мусаева, он переговоры вел еще с 2019 года с ним, но не успел подписать, т.к. ушел в отставку сам за пару месяцев до прибытия игрока. Но тогда уже все согласовано было и трансфер был вопросом времени.
Так что же сделал Ивич?
upd. Достижений Ивича я не отрицаю, особенно после Сторожука. Даже может быть стали бы чемпионами в том году, мы не знаем наверняка. Но зато мы точно можем сказать, что Мусаев 100% лучше Ивича, по крайней мере в своем родном клубе
Даже Кордоба, который пришел в клуб 15 сентября 2021 года - Трансфер Мусаева. Выбор Мусаева, он переговоры вел еще с 2019 года с ним, но не успел подписать, т.к. ушел в отставку сам за пару месяцев до прибытия игрока. Но тогда уже все согласовано было и трансфер был вопросом времени.
Так что же сделал Ивич?
upd. Достижений Ивича я не отрицаю, особенно после Сторожука. Даже может быть стали бы чемпионами в том году, мы не знаем наверняка. Но зато мы точно можем сказать, что Мусаев 100% лучше Ивича, по крайней мере в своем родном клубе