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Ивич поздравил Галицкого с чемпионством

вчера, 15:11

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поздравил клуб с первым в истории чемпионским титулом.

Я очень рад успеху «Краснодара». С большинством игроков мы работали вместе на протяжении полутора лет. Я поздравляю их всех, а также тренерский штаб и работников клуба. Все они были очень важны для этой победы. Отдельные поздравления президенту клуба Сергею Галицкому. Он заслужил этот трофей.

«Краснодар» занял первое место в Российской Премьер-Лиге и стал лишь седьмой командой, выигравшей золотые медали в чемпионатах России.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 22:10
Если бы не погорячились когда Ивича выгнали, могли в том году чемпионами стать. Если Семака не поменяют в Зените Краснодар имеет хорошие шансы и в следующем сезоне стать чемпионом.
TheBoLt
TheBoLt ответ AKA0077 (раскрыть)
вчера в 19:18
Перерыв Мусаеву в контракте пошел явно на пользу. И сам опыта набрался, и Быки посмотрели на других тренеров
AKA0077
AKA0077 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
Про гениальность Мусаева спорить не буду! Про Ивича скажу то, что он научил команду страдать и всегда идти до конца! Чему не научили этому Кононов, Шалимов, Гончаренко, Сторожук и неопытный Мусаев в свой первый приход.Уже опытный Мусаев в свой второй приход усовершенствовал прагматизм Ивича и совместил его с атакующим футболом. Это и дало результат.
TheBoLt
TheBoLt ответ AKA0077 (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
Чем же? Без негатива, просто интересно. Покупкой Кастаньо, от которого просто избавились, лишь бы не тяготил зарплатную ведомость? Виктор Са был целью клуба еще года так с 2021. Король штанг Кади, который со скандалом сбежал? Или может удачным было то, что Ивич провел со Сперцяном, Черниковым, Агкацевым, Сафоновым и другими игроками академии весь путь с их прихода в школу до победы в РПЛ? А, нет. Это ж Мусаев с 10-12 лет их учителем и тренером в академии был. Некоторых других игроков Мусаев знал еще с прошлой своей тренерской деятельности. А персонал клуба так вообще знают Мусаева десятки лет.

Даже Кордоба, который пришел в клуб 15 сентября 2021 года - Трансфер Мусаева. Выбор Мусаева, он переговоры вел еще с 2019 года с ним, но не успел подписать, т.к. ушел в отставку сам за пару месяцев до прибытия игрока. Но тогда уже все согласовано было и трансфер был вопросом времени.

Так что же сделал Ивич?

upd. Достижений Ивича я не отрицаю, особенно после Сторожука. Даже может быть стали бы чемпионами в том году, мы не знаем наверняка. Но зато мы точно можем сказать, что Мусаев 100% лучше Ивича, по крайней мере в своем родном клубе
sqs5u97j7gd2
sqs5u97j7gd2
вчера в 16:17
Ивич тоже был частицей этого успеха!
AKA0077
AKA0077
вчера в 16:10, ред.
Кто бы что не говорил про Ивича, но именно он заложил чемпионский фундамент в Краснодаре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:13
Галицкий добился своего очень рад за него, его мечта сбылась
Гость
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