«Зенит» поздравил «Краснодар» с чемпионством

«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России.
На официальном сайте команды из Санкт-Петербурга появилось следующее сообщение:
Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством! Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по новому! «Зенит» — Чемпион!
«Краснодар» прервал чемпионскую гегемонию «Зенита», длившуюся с 2019 года.
Они что, думают о чемпионстве ,как о чем－то навечно данным им Богом？
Они что, думают о чемпионстве ,как о чем－то навечно данным им Богом？
Поздравляю Зенит с серебром.
Поздравляю Зенит с серебром.
Даже проигрывать не умеют.
Даже проигрывать не умеют.