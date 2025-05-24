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«Зенит» поздравил «Краснодар» с чемпионством

вчера, 23:27

«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России.

На официальном сайте команды из Санкт-Петербурга появилось следующее сообщение:

Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством! Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по новому! «Зенит» — Чемпион!

«Краснодар» прервал чемпионскую гегемонию «Зенита», длившуюся с 2019 года.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 13:34
Увы, тут нельзя с вами не согласиться, деградация налицо
альсато
альсато
сегодня в 12:46
Зенит-ЧЕМПИОН, это уже история!))хна сегодняшний день)
артем сергеев 1
артем сергеев 1 ответ viv (раскрыть)
сегодня в 11:18
    артем сергеев 1
    артем сергеев 1 ответ NbKA555 (раскрыть)
    сегодня в 11:14
    Я бы скаал, что поздравление просто неприличное.Но Бог все видит.
    stasil2
    stasil2 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 09:05
    Согласен, раньше Медведеву надо было включаться. Уверен это его последний сезон в Зените. Пускай плавание в бассейне развивает
    stasil2
    stasil2
    сегодня в 09:01
      95sp6c3wpqua
      95sp6c3wpqua
      сегодня в 07:40
        Vladimir808
        Vladimir808
        сегодня в 07:12
        Как то…не очень.) Зенит НЕ чемпион.
        Поздравляю Зенит с серебром.
        adekvat
        adekvat
        сегодня в 05:54
        Шутники, чемпион чего, неумения развивать команду? Два последних сезона Зенит деградировал и чем дальше тем больше.
        viv
        viv
        сегодня в 01:26, ред.
          протон
          протон
          сегодня в 01:18
          Больше всего рад за Галицкого. Знаю, что человек борется с онкологией. Молодцы футболисты, сделали это. Молодцы весь персонал и болельщики, что поддерживали клуб.
          протон
          протон
          сегодня в 00:53
          Боярскому нужно поздравить Краснодар, шляпы еще успеет отведать
          NbKA555
          NbKA555
          сегодня в 00:48
          Такая досада в этом поздравление.Вроде как поздравили соперника который взял титул.Но подпись,что Зенит всё равно чемпион.Ладно,с юбилеем)
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          вчера в 23:54
          Медведево-миллеровские шутки....)))... шутники ...дошутились , что с первого места свалились...)))))))))))))
          Гость
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