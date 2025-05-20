Сборная Каталонии сыграет с Коста-Рикой в матче к 125-летию федерации

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вчера, 20:28

Каталонская футбольная федерация (FCF) объявила о проведении товарищеских матчей мужской и женской сборных.

28 мая мужчины сыграют с Коста-Рикой, а 1 июня женщины встретятся с Чили. Игры посвящены 125-летию FCF. Они пройдут на стадионе Йохана Кройфа в Барселоне.

Матчи также будут сопровождаться благотворительной акцией, в рамках которой 5 тысяч евро пожертвуют двум благотворительным фондам: Catalan Football Foundation и CorAll Foundation. Вырученные средства пойдут на создание и развитие «Лиги талантов» Каталонского футбольного фонда — нового соревнования, объединяющего все футбольные команды и клубы инклюзивного футбола Каталонии. Женская команда также пожертвует 5000 евро в некоммерческий фонд CorAll, который стремится дать надежду и улучшить качество жизни детям с врождёнными пороками сердца.

В заявку мужской сборной главный тренер Жерар Лопес включил защитника «Барселоны» .