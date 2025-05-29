Исторический сезон для Англии: пять клубов — пять трофеев

Сезон-2024/25 вошёл в историю английского футбола: сразу пять клубов АПЛ выиграли трофеи. Это первый подобный случай в истории.
Финальным аккордом стал триумф «Челси» в Лиге конференций — команда разгромила «Бетис» со счётом 4:1. Ранее в сезоне:
– «Ливерпуль» стал чемпионом Англии,
– «Кристал Пэлас» завоевал Кубок Англии,
– «Ньюкасл» победил в Кубке английской лиги,
– «Тоттенхэм» стал обладателем Лиги Европы.
1/8 ПСЖ-Ливерпуль 1-0 1-0
1/4 ПСЖ-Астон Вилла 3-1 2-3
1/2 ПСЖ-Арсенал 1-0 2-1
По сравнению с ПСЖ английская лига просто ничто. Пока в ПСЖ есть Луис Энрике.
Реал выбрал не того тренера.
1/8 ПСЖ-Ливерпуль 1-0 1-0
1/4 ПСЖ-Астон Вилла 3-1 2-3
1/2 ПСЖ-Арсенал 1-0 2-1
По сравнению с ПСЖ английская лига просто ничто. Пока в ПСЖ есть Луис Энрике.
Реал выбрал не того тренера.
PS 5 разных клубов от АПЛ выиграли 5 разных трофеев.......... важными все же оказались победы Ньюкасла, Пэласа и Тоттенхэма......но не менее важными стали победа Ливерпуля и 20 титул но также и возвращение и победа в европе Челси особенно в новую эпоху.......не зря Боули потратил млрд выиграл ЛК.........
PS 5 разных клубов от АПЛ выиграли 5 разных трофеев.......... важными все же оказались победы Ньюкасла, Пэласа и Тоттенхэма......но не менее важными стали победа Ливерпуля и 20 титул но также и возвращение и победа в европе Челси особенно в новую эпоху.......не зря Боули потратил млрд выиграл ЛК.........