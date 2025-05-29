Исторический сезон для Англии: пять клубов — пять трофеев

1748466705

сегодня, 00:11

Сезон-2024/25 вошёл в историю английского футбола: сразу пять клубов АПЛ выиграли трофеи. Это первый подобный случай в истории.

Финальным аккордом стал триумф «Челси» в Лиге конференций — команда разгромила «Бетис» со счётом 4:1. Ранее в сезоне:

– «Ливерпуль» стал чемпионом Англии,

– «Кристал Пэлас» завоевал Кубок Англии,

– «Ньюкасл» победил в Кубке английской лиги,

– «Тоттенхэм» стал обладателем Лиги Европы.