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Исторический сезон для Англии: пять клубов — пять трофеев

сегодня, 00:11

Сезон-2024/25 вошёл в историю английского футбола: сразу пять клубов АПЛ выиграли трофеи. Это первый подобный случай в истории.

Финальным аккордом стал триумф «Челси» в Лиге конференций — команда разгромила «Бетис» со счётом 4:1. Ранее в сезоне:
– «Ливерпуль» стал чемпионом Англии,
– «Кристал Пэлас» завоевал Кубок Англии,
– «Ньюкасл» победил в Кубке английской лиги,
– «Тоттенхэм» стал обладателем Лиги Европы.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 09:55
Это Англия сынок!
n9gqy7k8cm8j
n9gqy7k8cm8j
сегодня в 06:41
Еще есть куда расти, можно и больше трофеев взять.
SEREGA19
SEREGA19
сегодня в 06:20
если б ливер вату с псж не катал было бы 6 трофеев
catal
catal
сегодня в 02:52, ред.
Мне понравился другой триумф. Последовательно в финальной стадии Лиги Чемпионов все команды из Англии были вышиблены ПСЖ Луиса Энрике, и в отличие от матча Барселона-Интер никаких претензий к судейству в этих тотальных победах Франции над Англией не было.
1/8 ПСЖ-Ливерпуль 1-0 1-0
1/4 ПСЖ-Астон Вилла 3-1 2-3
1/2 ПСЖ-Арсенал 1-0 2-1
По сравнению с ПСЖ английская лига просто ничто. Пока в ПСЖ есть Луис Энрике.
Реал выбрал не того тренера.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:16
АПЛ сильнейшая лига в мире
DXTK
DXTK
сегодня в 00:16, ред.
А подвел нас всех как всегда Арсенал.........не выйдя в финал ЛЧ)))))) ббубууууу!!!!

PS 5 разных клубов от АПЛ выиграли 5 разных трофеев.......... важными все же оказались победы Ньюкасла, Пэласа и Тоттенхэма......но не менее важными стали победа Ливерпуля и 20 титул но также и возвращение и победа в европе Челси особенно в новую эпоху.......не зря Боули потратил млрд выиграл ЛК.........
Гость
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