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Вирц — лучший игрок Бундеслиги по версии профсоюза футболистов

вчера, 16:41

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц вновь стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии своих коллег. 22-летний футболист занял первое место в голосовании профсоюза игроков (VDV), набрав 29,1 % голосов, опередив нападающего «Баварии» Харри Кейна (20 %) и полузащитника мюнхенцев Майкла Олисе (17 %). Вирц, который близок к переходу в «Ливерпуль», забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 31 матче Бундеслиги.

Новичком сезона по версии VDV был признан нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде. Бо Хенриксен из «Майнца» победил в голосовании за тренера сезона.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 14:31
Я не спрашивал,кто какой вклад внёс в успех, я спросил ,чем Олисе сильнее Мусиалы,как игрок
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 03:57
Лучший по вкладу в успех Баварии в этом сезоне. Всё остальное значения не имеет. Как раз это и оценивается в таких наградах. Поэтому он есть в списке голосования, а Джамала нет. Люди которые именно Олиссе внесли в список тоже, что-то понимают в футболе.
Palex
Palex ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:23
Напиши мне,чем Олисе лучше Мусиалы, кроме того, что он больше голевых передач отдал.
Palex
Palex ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:18
Ну я так вижу, ты по другому. В чем проблема?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:09
Ты же написал, что Мусила на первом месте, второй Олиссе. Где аргументы в пользу игрока сборной Германии именно по этому сезону???
Palex
Palex ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:06
Ещё раз для тебя.Мусила " не тупой дриблер" А высококлассный футболист" Мне по большому счёту плевать , кто из них лучше, а кто хуже. Мне важно, что бы Бавария побеждала.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:56
Ещё раз. Оценивают по итогам этого сезона. Не по совокупности, не за прошлые заслуги. Только конкретно этот сезон. И в нём Мусиала точно не лучший игрок даже Баварии.
Поэтому какое время??? Данная награда только за этот сезон.
Palex
Palex ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Если не заметил, речь про этот сезон. И с чего Мусиала должен быть выше Олиссе именно по итогам этого сезона???
    Palex
    Palex ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 22:08
    Время уже показало. Мусиала сыграл за Баварию, почти 140 матчей и забил 44 мяча. А Олисе сыграл,всего один сезон, удачный сезон. А вот что он покажет дальше, покажет время
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 21:56
    При этом ты ещё и Мусиалу поставил выше Олиссе, хотя последний внёс гораздо больший влад в успех Баварии.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 21:52
    Это время пркажен кто он есть.
    А с чего он должен был быть главным соперником Вирца в этом опросе???
    Palex
    Palex ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 21:47
    Где я написал,что он хуже? Я просто пишу, что Мусиала не " тупой дриблер" а высококлассный футболист, быстрый, с хорошей техникой, с неплохим ударом с обеих ног, прекрасным видением поля. Высокую оценку ему дают такие люди, как Маттеус, Индзаги, Румменигге и много других звездных специалистов. Я думаю, что они не хуже тебя в футболе разбираются
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Palex (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Ещё раз, в футболе нет сослагательного наклонения. Не надо рассказывать, что могло бы случиться при таких-то обстоятельствах. А у меня противоположное мнение, что Бавария не прошла бы Интер в любом случае. Не надо историй из параллельеых вселеных.
    Да виноват сам, виновато его здоровье.
    А с чего тогда вы тут обсуждаете, что Мусиала должен был быть главным конкурентом Вирца??? С какой стати??? Олиссе гораздо больший вклад внёс в успех Баварии в бундеслиге в этом сезоне.
    В футболе нет сослагательного наклонения и точка.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 20:46
    Конечно, никто не смотрит же бундеслигу кроме избранных.
    Я смотрю матчи Штутгарта, Баварии, Байера, Вердера, Дортмунда, Гоадбаха, Фрайбурга, Вольфсбурга + Гамбург во второй бундеслиге, который наконец-то вернулся. А не только Баварию от случая к случаю.
    Capral
    Capral ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 20:37
    Алексей, Мусиала- мотор, он разгоняет атаку и рвет фланги. Самое смешное, то, что люди, которые, ничего не читают из немецких сообщений, не смотрят немецкое TV, считают, что они больше знают других, но при этом, вообще не смотрят Бундеслигу.)))
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Я вообще-то привёл всё вместе. Это ты только голы выдрал из контекста. То что было удобнее сравнивать.
    Олиссе тоже атакующий игрок. Больше заточен не на атаку, а на голы. Так говорить правильнее. Ну и последнее, Мусиала сам виноват, что сыграл меньше, это его личные проблемы, которые никого не волнуют. В футболе нет сослагательного наклонения. Не факт, что сыграв эти 9 матчей он серьёзно бы увеличил свою статистику.
    Ты серьёзно хочешь сказать, что Олиссе сделавший 27 результативных действий хуже Мусиалы с его 14 очками по системе гол+пас???
    Palex
    Palex ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Ну если голы роли не играют, то зачем ты привел статистику голов Олисе? Это во-первых. А во-вторых, Мусиала больше заточен на атаку, поэтому и отдал голевых меньше. И в третьих, еще раз повторяю, что Мусиала сыграл на девять матчей меньше
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 20:12
    Нахваливать Мусиалу могут сколько угодно. Но то, что Олиссе больше вклада в нёс в результаты Баварии это факт, который подтверждён статистически в виде 27 результативных действий.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 20:08
    А сколько забивал Стерлинг в лучшие годы??? А он тупой бегунок. Да, голы это прям пи...ц какой аргумент, да ещё и за команду с лучшим составом в Бундеслиге.
    Поэтому никакого противоречия.
    И кстати, куда ты дел 15 голевых пасов Олиссе??? Было удобно сравнивать только голы? Понимаю.
    Capral
    Capral ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 18:12, ред.
    Алексей, поверь мне, уж как в Германии нахваливали Мусиалу- просто заоблачно!!! Я не успеваю всё читать, потому что информации очень много!!!
    Palex
    Palex
    вчера в 18:02, ред.
    Ты сам себе противоречишь. " Тупой дриблер" забил столько же, сколько и Олисе, хотя сыграл на 9 матчей меньше
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 17:54
    Олисе лучший в Баварии в этом сезоне был. Никакой Мусиала и рядом не стоял. Поэтому какой может быть Мусиала, если он в Баварии не был лучшим???
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 17:52
    И причём вообще тут матч с Интером, если выбирают именно в бундеслиге???
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 17:50
      Palex
      Palex ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:50, ред.
      Да, было дело, пропустил Вирц. Но концовку доиграл, относительно сносно. Тем не менее, я бы тоже не назвал его лучшим. Можно распределить так.... Мусиала, Олисе и черт знает, кто третий 😂
      Capral
      Capral
      вчера в 17:30
      Приветствую, Алексей!!!
      Да, верно, Мусиала пропустил важнейшие матчи с Интером, но и Вирц, тоже, если не ошибаюсь, около трёх недель сидел на больничном...
      Palex
      Palex ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:28
      Привет, Виктор! Как говорил Штирлиц " Запоминается последняя фраза" . Я к тому, что Мусиала, пропустил концовку сезона и не сыграл в очень важных матчах
      Capral
      Capral
      вчера в 17:15
      Кейн в этом списке точно лишний, а вот отсутствие Мусиалы непонятно. На мой взгляд, Мусиала играл ярче, продуктивней и заметней был на поле, чем Вирц. Вирц, как и весь его Байер, в этом сезоне, сыграл бледно и блекло, чего нельзя про Мусиалу, который стал заводилой Баварии- её мотором и лидером!!!
      q5pu7bdmb7xe
      q5pu7bdmb7xe
      вчера в 16:48
      Пора уже ему на повышение двигать
      Гость
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