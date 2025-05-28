Вирц — лучший игрок Бундеслиги по версии профсоюза футболистов

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц вновь стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии своих коллег. 22-летний футболист занял первое место в голосовании профсоюза игроков (VDV), набрав 29,1 % голосов, опередив нападающего «Баварии» Харри Кейна (20 %) и полузащитника мюнхенцев Майкла Олисе (17 %). Вирц, который близок к переходу в «Ливерпуль», забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 31 матче Бундеслиги.
Новичком сезона по версии VDV был признан нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде. Бо Хенриксен из «Майнца» победил в голосовании за тренера сезона.
Поэтому какое время??? Данная награда только за этот сезон.
Поэтому какое время??? Данная награда только за этот сезон.
А с чего он должен был быть главным соперником Вирца в этом опросе???
А с чего он должен был быть главным соперником Вирца в этом опросе???
Да виноват сам, виновато его здоровье.
А с чего тогда вы тут обсуждаете, что Мусиала должен был быть главным конкурентом Вирца??? С какой стати??? Олиссе гораздо больший вклад внёс в успех Баварии в бундеслиге в этом сезоне.
В футболе нет сослагательного наклонения и точка.
Да виноват сам, виновато его здоровье.
А с чего тогда вы тут обсуждаете, что Мусиала должен был быть главным конкурентом Вирца??? С какой стати??? Олиссе гораздо больший вклад внёс в успех Баварии в бундеслиге в этом сезоне.
В футболе нет сослагательного наклонения и точка.
Я смотрю матчи Штутгарта, Баварии, Байера, Вердера, Дортмунда, Гоадбаха, Фрайбурга, Вольфсбурга + Гамбург во второй бундеслиге, который наконец-то вернулся. А не только Баварию от случая к случаю.
Я смотрю матчи Штутгарта, Баварии, Байера, Вердера, Дортмунда, Гоадбаха, Фрайбурга, Вольфсбурга + Гамбург во второй бундеслиге, который наконец-то вернулся. А не только Баварию от случая к случаю.
Олиссе тоже атакующий игрок. Больше заточен не на атаку, а на голы. Так говорить правильнее. Ну и последнее, Мусиала сам виноват, что сыграл меньше, это его личные проблемы, которые никого не волнуют. В футболе нет сослагательного наклонения. Не факт, что сыграв эти 9 матчей он серьёзно бы увеличил свою статистику.
Ты серьёзно хочешь сказать, что Олиссе сделавший 27 результативных действий хуже Мусиалы с его 14 очками по системе гол+пас???
Олиссе тоже атакующий игрок. Больше заточен не на атаку, а на голы. Так говорить правильнее. Ну и последнее, Мусиала сам виноват, что сыграл меньше, это его личные проблемы, которые никого не волнуют. В футболе нет сослагательного наклонения. Не факт, что сыграв эти 9 матчей он серьёзно бы увеличил свою статистику.
Ты серьёзно хочешь сказать, что Олиссе сделавший 27 результативных действий хуже Мусиалы с его 14 очками по системе гол+пас???
Поэтому никакого противоречия.
И кстати, куда ты дел 15 голевых пасов Олиссе??? Было удобно сравнивать только голы? Понимаю.
Поэтому никакого противоречия.
И кстати, куда ты дел 15 голевых пасов Олиссе??? Было удобно сравнивать только голы? Понимаю.
Какой на... тупой дриблёр Мусиала??? У которого всего лишь 12+2 по системе гол + пас. Олисе на голову был сильнее Мусиалыша. У него 12+15. Как тупой дриблёр может конкурировать с Вирцем, если он даже в Баварии не был лучшим в сезоне??? Ей Богу смешно.
Какой на... тупой дриблёр Мусиала??? У которого всего лишь 12+2 по системе гол + пас. Олисе на голову был сильнее Мусиалыша. У него 12+15. Как тупой дриблёр может конкурировать с Вирцем, если он даже в Баварии не был лучшим в сезоне??? Ей Богу смешно.
Да, верно, Мусиала пропустил важнейшие матчи с Интером, но и Вирц, тоже, если не ошибаюсь, около трёх недель сидел на больничном...
Да, верно, Мусиала пропустил важнейшие матчи с Интером, но и Вирц, тоже, если не ошибаюсь, около трёх недель сидел на больничном...