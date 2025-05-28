Вирц — лучший игрок Бундеслиги по версии профсоюза футболистов

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вчера, 16:41

Полузащитник «Байера» вновь стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии своих коллег. 22-летний футболист занял первое место в голосовании профсоюза игроков (VDV), набрав 29,1 % голосов, опередив нападающего «Баварии» Харри Кейна (20 %) и полузащитника мюнхенцев Майкла Олисе (17 %). Вирц, который близок к переходу в «Ливерпуль», забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 31 матче Бундеслиги.

Новичком сезона по версии VDV был признан нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде. Бо Хенриксен из «Майнца» победил в голосовании за тренера сезона.