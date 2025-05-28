Мбаппе признан лучшим игроком сезона в «Реале»

Нападающий «Реала» получил награду лучшему футболисту команды по итогам сезона 2024/25.

В дебютном сезоне за мадридский клуб он провёл 56 матчей, забив 43 гола. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, записав на свой счёт 31 мяч, и выиграл призы Пичичи и «Золотую бутсу».

Для меня это большая честь и хороший момент. Я хочу поблагодарить всех болельщиков «Реала» и людей, которые голосовали за меня. Мой первый сезон в Испании — это новый опыт как игрока и как человека.

Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя очень хорошо, и это видно на поле. Я очень счастлив в «Реале».