Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2024/2025

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в «Реале»

вчера, 15:39

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил награду лучшему футболисту команды по итогам сезона 2024/25.

В дебютном сезоне за мадридский клуб он провёл 56 матчей, забив 43 гола. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, записав на свой счёт 31 мяч, и выиграл призы Пичичи и «Золотую бутсу».

Для меня это большая честь и хороший момент. Я хочу поблагодарить всех болельщиков «Реала» и людей, которые голосовали за меня. Мой первый сезон в Испании — это новый опыт как игрока и как человека.

Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя очень хорошо, и это видно на поле. Я очень счастлив в «Реале».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСлот признан лучшим тренером года по версии Ассоциации тренеров
Вчера, 08:59
Индзаги считает, что Лаутаро достоин «Золотого мяча»
27 мая
ОфициальноНападающий «Вильярреала» стал обладателем «трофея Сарры»
27 мая
Роналду снова стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги Саудовской Аравии
26 мая
Хавбек бросил токсичный МЮ и стал счастливым. Новичок «Наполи» – MVP сезона в Серии А
26 маяRoman Novikov в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
ОфициальноРПЛ назвала 100 кандидатов на награду лучшему игроку сезона
26 мая
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 20:16
Без титулов и счастлив? И этот значит больше думает о себе, чем о команде.
Sergo81
Sergo81
вчера в 17:44
То, что игра будет строится вокруг Мбаппе, это очевидно. Другое дело, что такой как Мбаппе должен быть или как Шевченко в Милане, когда вся звёздная полузащита играла на него, или когда команда играет от обороны и он неудержимо уносится от защитников. Но такие как Винисиус себе на уме, это не Бензема для Роналду, поэтому у меня сомнения, что командная игра с Мбаппе во главе будет крушить всех на своём пути. Сам-то Мбаппе наград нахватает, личных, а игры Команды может и не увидим.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:11
Заслужил однозначно, причём не имея даже особой конкуренции. Как бы не критиковали Мбаппе многие недоброжелатели, а француз показал себя настоящим профессионалом. Спокойно воспринял тот факт, что в угоду Винисиусу его сместили с родного для него левого фланга нападения в центр атаки, сделав по сути из него чистого ЦН. И не стал устраивать истерик по этому поводу, а начал упорно осваивать новое амплуа, и за первую половину сезона полностью адаптировался к новой позиции на поле, и к концу сезона уже играл на ней как на своей родной. Ещё и стал лучшим бомбардиров и в Ла Лиге, и в Европе. И даже Алонсо отмечал, что его проект в Реале будет строится с Мбаппе в роли лидера команды, который сможет повести команду за собой. Так что в данном случае, награда нашла своего победителя.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:10
Спорить не буду. Разговор был про Мбаппе, его признали лучшим. У каждого, свой, индивидуальный взгляд. Возможно ты и прав.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:46
да. уругваец как мастер на все руки.
очумело носился по правому флангу, даже на позиции правого защитника
и покрывал огромные расстояния с энергией игрока, готового сделать все ради команды, порой выходя за рамки возможного и невозможного... вот такая версия Стивена Джеррарда в Реале, и никакого эго
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:01
Думаешь, лучше?)))
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 15:49, ред.
По итогам сезона всё справедливо Мбаппе был лучшим в Реале , да были пару месяцев на раскачку , потом всё наладилось . Но всё же командных дествий в атаке так папа Карло так и не наладил. Большинство голов всё как то индивидуальном мастерстве . Посмотрим , что будет делать с этим Алонсо .
Вот ещё про золотую бутсу. Я бы по другому вёл подсчёт голов на золотую бутсу . Во первых считаем голы с игры как и было , только всё же не с такой разницей в коэффициентах. Первая пятёрка кэф 2 , вторая десятка ( с 6 по 15 чемпионаты Европы ) кэф 1,7 третья группа с 16 по 25 места европейских Чемпионатов кэф 1,4 , и последняя группа с 26 и дальше кэф 1 . Это игровые голы , и пенальти все пенальти с кэфом 1. К примеру Мбаппе 31 гол получается не 62 балла , а 24 ( игровых ) ×2 = 48 плюс 7 пеналей = 55 балов . Дьёкеренш не 58,5 ( 39 голов ×1,5 ) , а 27 игровых голов × 1,7 = 45,9 балов плюс 12 пенальти = 57,9 балов . Слишком большая разница в кэфах . Португалия не дворовая лига.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:48
Мбаппе хорош, но Вальверде был лучшим.
Capral
Capral
вчера в 15:46
Однозначно лучший. Старт незадался, критики было много, и можно сказать по делу, зато потом розыгрался и на мой взгляд, именно Мбаппе стал лидером Реала. В отличие, от того же Вини, который больше истерил и хныкал, француз много поработал на результат, забивал, обострял. Удачи ему и его Реалу!!!!!!!
mabauppm53en
mabauppm53en
вчера в 15:40
Трудно было бы предположить другой выбор.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 