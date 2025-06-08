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Коло Муани подтвердил, что сыграет за «Ювентус» на клубном чемпионате мира

вчера, 22:40

Французский нападающий Рандаль Коло Муани, арендованный у «Пари Сен-Жермен», заявил, что сыграет за «Ювентус» на клубном чемпионате мира.

Я очень рад, что смог поиграть немного больше, будь то за национальную команду или за свой клуб. Я очень счастлив в «Ювентусе», надеюсь продолжить там играть, они хорошо меня приняли, мне это нравится. Я поеду с ними на клубный чемпионат мира.

26-летний Коло Муани присоединился к «Ювентусу» в конце января, провёл за клуб 19 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45
Стремление Муани играть на больших турнирах похвально.
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