Коло Муани подтвердил, что сыграет за «Ювентус» на клубном чемпионате мира

Французский нападающий , арендованный у «Пари Сен-Жермен», заявил, что сыграет за «Ювентус» на клубном чемпионате мира.

Я очень рад, что смог поиграть немного больше, будь то за национальную команду или за свой клуб. Я очень счастлив в «Ювентусе», надеюсь продолжить там играть, они хорошо меня приняли, мне это нравится. Я поеду с ними на клубный чемпионат мира.