Коло Муани подтвердил, что сыграет за «Ювентус» на клубном чемпионате мира

Французский нападающий Рандаль Коло Муани, арендованный у «Пари Сен-Жермен», заявил, что сыграет за «Ювентус» на клубном чемпионате мира.
Я очень рад, что смог поиграть немного больше, будь то за национальную команду или за свой клуб. Я очень счастлив в «Ювентусе», надеюсь продолжить там играть, они хорошо меня приняли, мне это нравится. Я поеду с ними на клубный чемпионат мира.
26-летний Коло Муани присоединился к «Ювентусу» в конце января, провёл за клуб 19 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.