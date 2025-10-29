«Пиза» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761755222

вчера, 19:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Пиза» – «Лацио», который состоится 30 октября 2025 года.

«Пиза»

«Пиза» может быть довольна прошлой своей игрой, однако коллектив все-таки упустил победу в Милане. На данный момент команда располагается на 19 месте и набрала лишь четыре очка, что сейчас не позволяет покинуть зону вылета. Тем не менее, последняя игра дает надежду болельщикам, что хозяева смогут навязать борьбу и «Лацио», который не всегда уверенно играет на выезде.

24 октября «Пиза» сыграла вничью на выезде с «Миланом» (2:2), а ранее поделила очки с «Вероной» (0:0).

«Лацио»

«Лацио» не проигрывает уже несколько матчей подряд, но стабильной игры клуб не показывает с самого начала сезона. Коллектив занимает 10 место с 11 баллами, но отстает от пятой позиции всего на три балла. В такой ситуации гостям очень нужны очки, и они должны правильно настроиться, чтобы заметно продвинуться в таблице Серии А в случае победы над новичком.

26 октября «Лацио» на своем поле переиграл «Ювентус» (1:0), а 19 числа поделил очки на выезде с «Аталантой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Пиза» – 3.7

Ничья – 3.2

Победит «Лацио»- 2.12

Статистика

«Лацио» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пиза» не может забить на своем поле уже четыре поединка подряд

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что «Лацио» будет очень стараться и играть первым номером, но не сможет в конечном итоге закрепить свое преимущество и добудет лишь ничейный результат.