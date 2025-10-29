«Пиза» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Пиза» – «Лацио», который состоится 30 октября 2025 года.
«Пиза»
«Пиза» может быть довольна прошлой своей игрой, однако коллектив все-таки упустил победу в Милане. На данный момент команда располагается на 19 месте и набрала лишь четыре очка, что сейчас не позволяет покинуть зону вылета. Тем не менее, последняя игра дает надежду болельщикам, что хозяева смогут навязать борьбу и «Лацио», который не всегда уверенно играет на выезде.
24 октября «Пиза» сыграла вничью на выезде с «Миланом» (2:2), а ранее поделила очки с «Вероной» (0:0).
«Лацио»
«Лацио» не проигрывает уже несколько матчей подряд, но стабильной игры клуб не показывает с самого начала сезона. Коллектив занимает 10 место с 11 баллами, но отстает от пятой позиции всего на три балла. В такой ситуации гостям очень нужны очки, и они должны правильно настроиться, чтобы заметно продвинуться в таблице Серии А в случае победы над новичком.
26 октября «Лацио» на своем поле переиграл «Ювентус» (1:0), а 19 числа поделил очки на выезде с «Аталантой» (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Пиза» – 3.7
- Ничья – 3.2
- Победит «Лацио»- 2.12
Статистика
- «Лацио» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Пиза» не может забить на своем поле уже четыре поединка подряд
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что «Лацио» будет очень стараться и играть первым номером, но не сможет в конечном итоге закрепить свое преимущество и добудет лишь ничейный результат.