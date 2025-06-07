Молдован возвращается в «Атлетико»

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вчера, 22:57

«Сассуоло» объявил о возвращении вратаря в мадридский «Атлетико».

Голкипер был арендован итальянским клубом в августе 2024 года. В сезоне 2024/25 он провёл в составе команды 27 матчей в Серии B, пропустил 27 мячей и 11 встреч отыграл на ноль.