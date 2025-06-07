«Сассуоло» объявил о возвращении вратаря Хоратиу Молдована в мадридский «Атлетико».
Голкипер был арендован итальянским клубом в августе 2024 года. В сезоне 2024/25 он провёл в составе команды 27 матчей в Серии B, пропустил 27 мячей и 11 встреч отыграл на ноль.
Вынужден вас разочаровать, в публикуемой вами таблице содержится не совсем корректная информация относительно очкового запаса у stanichnika. На седьмое июня 23-38 мск у него в наличии 8320 ставочных очков. Семьсот были аннулированы.
Вынужден вас разочаровать, в публикуемой вами таблице содержится не совсем корректная информация относительно очкового запаса у stanichnika. На седьмое июня 23-38 мск у него в наличии 8320 ставочных очков. Семьсот были аннулированы.