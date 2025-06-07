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Молдован возвращается в «Атлетико»

вчера, 22:57

«Сассуоло» объявил о возвращении вратаря Хоратиу Молдована в мадридский «Атлетико».

Голкипер был арендован итальянским клубом в августе 2024 года. В сезоне 2024/25 он провёл в составе команды 27 матчей в Серии B, пропустил 27 мячей и 11 встреч отыграл на ноль.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:33
Когда так до конца и не определился, румын ты или молдаван....)))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:06
Румын Молдован…😁
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Доброго Здоровья, протон!
Вынужден вас разочаровать, в публикуемой вами таблице содержится не совсем корректная информация относительно очкового запаса у stanichnika. На седьмое июня 23-38 мск у него в наличии 8320 ставочных очков. Семьсот были аннулированы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:28
Похоже на лавку парень присядет
Гость
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